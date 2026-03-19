Посевы рапса в Украине могут рекордно вырасти на фоне скачка цен на топливо из-за войны в Иране

Украина готова засеять рапсом 1,5 млн гектаров для нужд ЕС

Украина может увеличить посевы рапса на треть до 1,5 миллионов гектаров, если война в Иране затянется. Длительный конфликт на Ближнем Востоке и дороговизна горючего стимулируют спрос на биодизельное сырье.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий агентству Reuters.

Спрос на биотопливо

Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты явился прямым следствием ударов по Ирану, которые произошли в конце февраля. Это спровоцировало цепную реакцию на рынке энергоносителей и повысило интерес к альтернативным источникам топлива, в частности, к биодизелю.

Украина - крупный европейский производитель и экспортер рапса, который страны ЕС закупают преимущественно для производства кулинарного масла и биодизеля.

"Если эта ситуация затянется, то да, фермеры расширят свои посевные площади рапса и осенью могут достигнуть 1,5 миллиона гектаров, а это на 400 тысяч гектаров больше, чем сегодня", – сказал Высоцкий.

Дополнительные 400 тысяч гектаров могут дать не менее 1 миллиона метрических тонн рапса.

Украина обрабатывает более 20 миллионов гектаров зерновых и масличных культур, что дает фермерам определенное пространство для маневра между посевами кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Прогнозы урожая  

Аналитики агроконсалтинговой компании APK-Inform уже фиксируют положительную динамику в производственных показателях.

Ожидается, что валовой сбор рапса в 2026 году составит 3,8 миллиона тонн по сравнению с 3,3 миллиона тонн в 2025 году. Большая часть этого урожая, а именно 2,7 миллиона тонн, будет направлена на внешние рынки в течение маркетингового года 2026/27.

Поскольку озимый рапс высевается уже этой осенью, аграрии имеют ограниченное время для принятия финального решения по структуре посевов.

Напомним, 2 сентября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Автор:
Татьяна Бессараб