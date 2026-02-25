Энергия из рапса и сои: какой потенциал производства биодизеля у Украины

Производство биодизеля в Украине становится стратегическим решением энергетической безопасности. Наличие более 16 тысяч потенциальных поставщиков сырья позволяет формировать производственные кластеры мощностью 20–100 тыс. тонн горючего в год. Больше таких компаний сосредоточены на Кировоградщине и Днепропетровщине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YC.Market.

Региональные центры сырья

Высокая концентрация поставщиков (более 1000 компаний на область) сосредоточена в следующих регионах:

Кировоградская область - 1712 компаний;

Днепропетровская область - 1532;

Полтавская область - 1418;

Винницкая область - 1357;

Одесская область - 1221.

В разрезе городов больше всего агропредприятий зарегистрировано в Киеве (179), Николаеве (83) и Кропивницком (56).

Ведущие производители сырья

В список компаний, обрабатывающих самые большие площади под масличные культуры (рапс, соя, подсолнечник), входят:

ЧАО "Зернопродукт МХП";

ООО "Энселко Агро";

СООО "Дружба-Новая";

ООО "НПФ "Урожай";

ЧП "Западный Буг";

ЧАО "Продовольственная компания "Подолье";

ЧАО "Рассвет-Сервис";

ООО "Украина 2001";

ЧП "Аграрная компания 2004";

ООО "ПК "Заря Подолья".

Законодательное регулирование

В 2024 году Украина приняла изменения об обязательном использовании биокомпонентов в топливе. С 2025 года действует требование добавления 5% биоэтанола к бензинам. Для биодизеля уже определены критерии постоянства и механизмы сертификации, открывающие путь к установлению обязательных квот в будущем.

Перспективы развития

Украина имеет все предпосылки для создания разветвленного рынка биодизельного топлива, прежде всего, благодаря сильной сырьевой базе. Большинство масличных культур, пригодных для производства биодизеля могут выращиваться на украинских полях. Это и традиционные культуры – озимый и яровой рапс, подсолнечник, соя и другие (горчица, лен масличный, кастор, рыжий, конопля масляная).

Оптимальной для биодизельного завода считается мощность от 20 до 100 тысяч тонн в год. Это обеспечивает минимальную себестоимость и быструю окупаемость проекта. Развитие этой отрасли в Украине позволит заместить импортные нефтепродукты и выполнить климатические обязательства по снижению выбросов CO2.

Мировой рынок

Биодизель является возобновляемым аналогом дизельного горючего, производимого путем трансэстерификации растительных масел или животных жиров. Продукт экологически безопасен: он разлагается в окружающей среде на 99% в течение месяца.

Среди стран мира лидерами производства (данные за 2023-2025 годы) являются:

Индонезия – около 14 млрд л (28% рынка) благодаря использованию пальмового масла;

Европейский Союз – 13 млрд л (26% рынка), лидеры – Германия, Франция и Испания;

Бразилия – 8 млрд л, преимущественно из соевого масла;

США – 6 млрд л, сырье: соя и животные жиры.

Ранее сообщалось, что гропромышленная группа " Господин Курчак " планирует построить биометановый завод, который будет производить более 7 млн. м³ топлива ежегодно, используя отходы собственного производства.