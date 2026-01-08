Запланована подія 2

Биометан из Украины выходит на рынки ЕС: итоги 2025 года

биометан
Украина впервые экспортировала биометан / Pixabay

Украинские частные компании в 2025 году впервые в истории приступили к экспорту биометана, поставив за границу более 11,2 млн кубометров газообразного топлива собственного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Биометан из Украины

В 2025 году экспорт газообразного биометана осуществляли три украинских компании. Лидером по объемам поставок стал агрохолдинг МХП, экспортировавший около 8,7 млн кубометров биометана, что составляет примерно 77% общего объема экспорта.

Второе место заняла группа "Витагро", которая в 2025 году поставила за границу около 2,5 млн. кубометров биометана. Также одну экспортную операцию провела компания "Галс Агро", экспортировав более 75 тыс. кубометров биометана собственного производства.

Кроме газообразного биометана, в 2025 году две украинские компании вышли на рынок сжиженного биометана (bio-LNG). Агрохолдинг МХП экспортировал более 5 тыс. тонн bio-LNG, а компания "ЮМ Ликвид Газ" - около 900 тонн. Поставки сжиженного биометана осуществлялись автоцистернами в страны Европейского Союза.

Экспорт биометана

6 февраля 2025 года   Украина впервые экспортировала биометан   в Европу. Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Также компания МХП Юрия Косюка   запустила коммерческое производство сжиженного биометана   (bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского bio-LNG в Европейский Союз.

В июне ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро"   впервые экспортировала биометан   собственного производства Покупателем стала германская Uniper.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Автор:
Ольга Опенько