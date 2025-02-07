Vitagro впервые экспортировала биометан в ЕС

Группа компаний Vitagro осуществила первый тестовый экспорт биометана в Европейский союз через газотранспортную систему Украины. Об этом Delo.ua сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению 7 февраля была экспортирована тестовая партия в объеме 720 MWh, что соответствует 68 тыс. куб. м газа. Компания ERU доставит биометан от украинско-словацкой границы в Германию.

В дальнейшем биометановый завод Vitagro в Хмельницкой области будет производить для дальнейшего экспорта 3 млн куб. м газа в год, что эквивалентно годовому потреблению около 2 тыс. германских домохозяйств.

В компании отметили, что уже рассматривают возможность дальнейших инвестиций в биометановые проекты. Растущий спрос ЕС на экологически чистый биометан в сочетании с ростом цен на выброс углерода делает его все более привлекательным рынком для украинских производителей и иностранных инвесторов.

"У нас уже есть план дальнейшего развития биометановых проектов", — сообщил директор по инвестициям и развитию бизнеса группы Vitagro Сергей Савчук.

Украина начала экспортировать биометан по трубопроводу в Европу

Ранее Энергетическая таможня сообщала, что 6 февраля 2025 было осуществлено первое оформление таможенной декларации на экспорт биометана трубопроводным транспортом в Европу. Объем первой поставки биометана в ЕС составил 67 тыс. кубометров.

9 января две украинские компании Vitagro и "Галс-Агро" уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана, но экспорт еще не начинался.

Как сообщалось, группа компаний Vitagro с начала октября закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м/сут. Компания планировала в ноябре начать экспорт биометана в Европу, но по информации ExPro, экспорт биометана пока не производился. Ожидалось, что первый экспорт биометана из Украины может произойти в январе 2025 года.

Позже биометан в сеть стал отдавать завод агрохолдинга "Галс-Агро" в Черниговской области годовой мощностью 3 млн. куб. м.