- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Биометан в ГТС стала поставлять еще одна украинская компания: что известно
ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро", вторым в Украине стало поставлять биометан собственного производства в украинскую газотранспортную систему и закачивать его в украинские подземные хранилища газа.
Об этом сообщает издание ExPro.
Отмечается, что в настоящее время компания закачивает в подземные хранилища газа около 2-3 тыс. куб м биометана в сутки. "Галс Агро" располагает заводом по производству биометана в Черниговской области, проектная мощность которого составляет 3 млн куб м в год.
Заметим, группа компаний Vitagro с начала октября также закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м в сутки. биометана из Украины может произойти в январе 2025 года.
Напомним, еще в конце марта Верховная Рада приняла закон, разблокирующий экспорт биометана. Однако в сентябре Министерство финансов своим приказом окончательно урегулировало все процедуры таможенного оформления биометана, что фактически позволяет производителям начать его экспорт.
Про " Галс Агро"
"Галс Агро" – украинский холдинг, специализирующийся на производстве зерновых, сахара, выращивании индейки и производстве мясопродуктов. Группа также занимается производством электроэнергии из возобновляемых источников энергии, имеет 4 биогазовых комплекса в Киевской и Черниговской областях. Общая проектная мощность составляет 14,7 МВт генерации "зеленой" электроэнергии.
С 2021 года компания реализует два проекта по производству биометана. В 2023 году на Линовицком биогазовом комплексе было запущено производство первого промышленного биометана.
По данным YouControl, руководителем ООО "Галс Агро" Сергей Кравчук, конечные бенефициары — Сергей Кравчук (15%) и ООО "Галс-К ЛТД" (Вадим Вайспапир, Михаил Евстратов, Владимир Гавриленко, Николай Гавриленко). Сергей Кравчук также является руководителем ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания", которое закачивает биометан в ПХГ.