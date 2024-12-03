Биометан в ГТС стала поставлять еще одна украинская компания: что известно

ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро", вторым в Украине стало поставлять биометан собственного производства в украинскую газотранспортную систему и закачивать его в украинские подземные хранилища газа.

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Об этом сообщает издание ExPro.

Отмечается, что в настоящее время компания закачивает в подземные хранилища газа около 2-3 тыс. куб м биометана в сутки. "Галс Агро" располагает заводом по производству биометана в Черниговской области, проектная мощность которого составляет 3 млн куб м в год.

Заметим, группа компаний Vitagro с начала октября также закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м в сутки. биометана из Украины может произойти в январе 2025 года.

Напомним, еще в конце марта Верховная Рада приняла закон, разблокирующий экспорт биометана. Однако в сентябре Министерство финансов своим приказом окончательно урегулировало все процедуры таможенного оформления биометана, что фактически позволяет производителям начать его экспорт.

Про " Галс Агро"

"Галс Агро" – украинский холдинг, специализирующийся на производстве зерновых, сахара, выращивании индейки и производстве мясопродуктов. Группа также занимается производством электроэнергии из возобновляемых источников энергии, имеет 4 биогазовых комплекса в Киевской и Черниговской областях. Общая проектная мощность составляет 14,7 МВт генерации "зеленой" электроэнергии.

С 2021 года компания реализует два проекта по производству биометана. В 2023 году на Линовицком биогазовом комплексе было запущено производство первого промышленного биометана.

По данным YouControl, руководителем ООО "Галс Агро" Сергей Кравчук, конечные бенефициары — Сергей Кравчук (15%) и ООО "Галс-К ЛТД" (Вадим Вайспапир, Михаил Евстратов, Владимир Гавриленко, Николай Гавриленко). Сергей Кравчук также является руководителем ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания", которое закачивает биометан в ПХГ.