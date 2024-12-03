Біометан до ГТС стала постачати ще одна українська компанія: що відомо

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро", другою в Україні почала постачати біометан власного виробництва до української газотранспортної системи і закачувати його до українських підземних сховищ газу.

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Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що наразі компанія закачує до підземних сховищ газу близько 2-3 тис. куб м біометану на добу. "Галс Агро" має завод з виробництва біометану в Чернігівській області, проєктна потужність якого становить 3 млн куб м на рік.

Зауважимо, група компаній Vitagro з початку жовтня також закачує біометан до українських ПСГ – близько 6 тис. куб м на добу. Компанія планувала у листопаді розпочати експорт біометану до Європи, але за інформацією ExPro, експорт біометану поки не здійснювався. Очікується, що перший експорт біометану з України може відбутися в січні 2025 року.

Нагадаємо, ще в кінці березня Верховна Рада прийняла закон, який розблоковує експорт біометану. Однак лиш у вересні Міністерство фінансів своїм наказом остаточно врегулювало всі процедури митного оформлення біометану, що фактично дозволяє виробникам почати його експорт.

Про "Галс Агро"

"Галс Агро" - український холдинг, що спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички і виробництві м'ясопродуктів. Група також займається виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії, має 4 біогазові комплекси в Київській та Чернігівській областях. Загальна проєктна потужність складає 14,7 МВт генерації "зеленої" електроенергії.

З 2021 року компанія реалізує два проєкти з виробництва біометану. У 2023 році на Линовицькому біогазовому комплексі було запущено виробництво першого промислового біометану.

За даними YouControl, керівником ТОВ "Галс Агро" є Сергій Кравчук, кінцеві бенефіціари – Сергій Кравчук (15%) та ТОВ "Галс-К ЛТД" (Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов, Володимир Гавриленко, Микола Гавриленко). Сергій Кравчук також є керівником ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія", що закачує біометан до ПСГ.