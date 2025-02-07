Vitagro вперше експортувала біометан до ЄС

Група компаний Vitagro здійснила перший тестовий експорт біометану до Європейського союзу через газотранспортну систему України. Про це Delo.ua повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням 7 лютого було експортовано тестову партію обсягом 720 MWh, що відповідає 68 куб. м газу. Компанія ERU доставить біометан від українсько-словацького кордону до Німеччини.

Надалі біометановий завод Vitagro на Хмельниччині вироблятиме для подальшого експорту 3 млн куб. м газу на рік, що еквівалентно річному споживанню близько 2 тис. німецьких домогосподарств.

В компанії зазначили, що вже розглядають можливість подальших інвестицій у біометанові проєкти. Зростаючий попит ЄС на екологічно чистий біометан у поєднанні зі зростанням цін на викиди вуглецю робить його все більш привабливим ринком для українських виробників та іноземних інвесторів.

"Ми вже маємо план подальшого розвитку біометанових проектів", — повідомив директор з інвестицій та розвитку бізнесу групи Vitagro Сергій Савчук.

Україна почала експортувати біометан трубопроводом до Європи

Раніше Енергетична митниця повідомляла, що 6 лютого 2025 року було здійснено перше оформлення митної декларації на експорт біометану трубопровідним транспортом до Європи. Обсяг першої поставки біометану в ЕС склав 67 тис. кубометрів.

9 січня дві українські компанії Vitagro і "Галс-Агро" вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану, але експорт ще не починався.

Як повідомлялося, група компаній Vitagro з початку жовтня закачує біометан до українських ПСГ – близько 6 тис. куб м на добу. Компанія планувала у листопаді розпочати експорт біометану до Європи, але за інформацією ExPro, експорт біометану поки не здійснювався. Очікувалося, що перший експорт біометану з України може відбутися в січні 2025 року.

Пізніше біометан у мережу став віддавати завод агрохолдингу "Галс-Агро" в Чернігівській області річною потужністю 3 млн куб. м.