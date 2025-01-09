В Україні закачали до мережі перший мільйон кубометрів біометану

Українські виробники вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану, але наразі експорт не відбувається через малі обсяги.

Про це повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі дві компанії VITAGRO і "Галс-Агро" уже закачали до підземних сховищ газу України 1 млн куб. м біометану.

"Тобто ми можемо констатувати, що 2024 рік дав перший мільйон кубів біометану до мережі і ПСГ", - наголосив Гелетуха.

Він пояснив, що наразі Україна ще не експортує біометан, адже покупці хочуть бачити більші партії, тому компанії накопичують обсяги в ПСГ, і щойно певного рівня буде досягнуто, вони його почнуть експортувати.

Як повідомлялося, група компаній Vitagro з початку жовтня закачує біометан до українських ПСГ – близько 6 тис. куб м на добу. Компанія планувала у листопаді розпочати експорт біометану до Європи, але за інформацією ExPro, експорт біометану поки не здійснювався. Очікувалося, що перший експорт біометану з України може відбутися в січні 2025 року.

Пізніше біометан у мережу став віддавати завод агрохолдингу "Галс-Агро" в Чернігівській області річною потужністю 3 млн куб. м.

Нагадаємо, ще в кінці березня Верховна Рада прийняла закон, який розблоковує експорт біометану. Однак лиш у вересні Міністерство фінансів своїм наказом остаточно врегулювало всі процедури митного оформлення біометану, що фактично дозволяє виробникам почати його експорт.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблює інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".