Український біометан може витіснити російський газ із ринку ЄС – Міненерго

Український біометан може стати ключовим фактором у зменшенні залежності Європейського Союзу від російського газу.

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Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на конференції Ukrainian Energy Security Dialogue, присвяченій енергетичній безпеці України та Європи, пише Міненерго.

Євросоюз також допомагає Україні у гармонізації законодавства щодо природних газів, щоб спростити експорт біометану. Це, за словами Колісника, дозволить українському біометану витіснити російський газ із європейського ринку.

Представниця Європейської Комісії Йоланда Гарсія Мескіта зазначила, що Україна має значний потенціал для виробництва біометану. За її словами, цей ресурс у майбутньому може замінити природний газ на ринку ЄС, зміцнивши енергетичну незалежність Європи.

Зазначається, що Україна поступово стає важливим гравцем у забезпеченні енергетичної безпеки Європи, використовуючи свої унікальні ресурси та технології для розвитку відновлюваної енергетики.

На конференції обговорювалися питання декарбонізації енергетики, розвитку відновлюваних джерел енергії, індустріальних систем накопичення енергії та розподіленої генерації.

Колісник наголосив, що Україна має значні ресурси для розвитку вітрової, сонячної та геотермальної енергетики. Для підсилення регіонального потенціалу Міністерство енергетики працює над створенням паспортів енергонезалежності для кожної області.

Окрім цього, Україна активно розвиваючи відновлювану енергетику та альтернативні джерела енергії, що є пріоритетом для Європейського Союзу.

Механізм експорту біометану

Нагадаємо, що з вересня 2024 року в Україні запроваджено чіткий механізм митного оформлення експорту біометану. Новий порядок встановлює прозорі правила для всіх учасників ринку та регламентує процедуру експорту через українську газотранспортну систему до країн ЄС.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблює інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".