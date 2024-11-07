В Україні полегшили підключення виробників біометану до газорозподільних систем

В Україні спростили вимоги до технічних умов приєднання об’єктів виробництва біометану до газорозподільних систем. Відповідну постанову про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що ухваленим документом встановлюється процедура подання та розгляду заявок на приєднання, а також формулюються вимоги до точок приєднання та обліку біометану. Загалом постанова сприятиме сталому розвитку енергетичного сектору України та прозорості процедури приєднання біометанових установок.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, наразі триває спільна з регулятором робота для посилення інтеграції українського ринку біометану в ринок ЄС. Це рішення сприятиме енергетичній незалежності держави через розвиток власного виробництва газу та диверсифікацію джерел постачання.

Зокрема, розвиток біометанового сектору залучить інвестиції, створить нові робочі місця.

"Особливо важливим є вплив цього рішення на аграрний сектор, який отримує нові можливості для переробки сільськогосподарських відходів та сприятиме розвитку циркулярної економіки", - йдеться в його повідомленні.

Також в Міненерго підкреслюють, що запровадження біометанових технологій зменшить викиди парникових газів та забезпечить ефективну утилізацію органічних відходів, що наближає Україну до європейських екологічних стандартів та повністю відповідає стратегічному курсу України на декарбонізацію економіки та розвиток відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, що з вересня 2024 року в Україні запроваджено чіткий механізм митного оформлення експорту біометану. Новий порядок встановлює прозорі правила для всіх учасників ринку та регламентує процедуру експорту через українську газотранспортну систему до країн ЄС.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблює інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".

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