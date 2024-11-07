В Украине упростили подключение производителей биометана к газораспределительным системам

В Украине упростили требования к техническим условиям присоединения объектов производства биометана к газораспределительным системам. Соответствующее постановление о внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что принятым документом устанавливается процедура подачи и рассмотрения заявок на присоединение, а также формулируются требования к точкам присоединения и учета биометана. В целом, постановление будет способствовать устойчивому развитию энергетического сектора Украины и прозрачности процедуры присоединения биометановых установок.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, в настоящее время идет совместная с регулятором работа по усилению интеграции украинского рынка биометана в рынок ЕС. Это решение будет способствовать энергетической независимости государства путем развития собственного производства газа и диверсификации источников поставок.

В частности, развитие биометанового сектора привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места.

"Особенно важно влияние этого решения на аграрный сектор, который получает новые возможности для переработки сельскохозяйственных отходов и будет способствовать развитию циркулярной экономики", — говорится в его сообщении.

Также в Минэнерго подчеркивают, что внедрение биометановых технологий уменьшит выбросы парниковых газов и обеспечит эффективную утилизацию органических отходов, что приближает Украину к европейским экологическим стандартам и полностью отвечает стратегическому курсу Украины на декарбонизацию экономики и развитие возобновляемой энергетики.

Напомним, что с сентября 2024 года в Украине введен четкий механизм таможенного оформления экспорта биометана. Новый порядок устанавливает прозрачные правила для всех участников рынка и регламентирует процедуру экспорта через украинскую газотранспортную систему в страны ЕС.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекает инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество — читайте в материале "Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".

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