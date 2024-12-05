Украинский биометан может вытеснить российский газ с рынка ЕС — Минэнерго

Украинский биометан может стать ключевым фактором в уменьшении зависимости Европейского Союза от российского газа.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на конференции Ukrainian Energy Security Dialogue, посвященной энергетической безопасности Украины и Европы, пишет Минэнерго.

Евросоюз также помогает Украине в гармонизации законодательства по природным газам, чтобы упростить экспорт биометана. Это, по словам Колесника, позволит украинскому биометану вытеснить российский газ с европейского рынка.

Представительница Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита отметила, что у Украины есть значительный потенциал для производства биометана. По ее словам, этот ресурс в будущем может заменить природный газ на рынке ЕС, укрепив энергетическую независимость Европы.

Украина постепенно становится важным игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы, используя свои уникальные ресурсы и технологии для развития возобновляемой энергетики.

На конференции были обсуждены вопросы декарбонизации энергетики, развития возобновляемых источников энергии, индустриальных систем накопления энергии и распределенной генерации.

Колесник подчеркнул, что у Украины есть значительные ресурсы для развития ветровой, солнечной и геотермальной энергетики. Для усиления регионального потенциала Министерство энергетики работает над созданием паспорта энергонезависимости для каждой области.

Кроме того, Украина активно развивая возобновляемую энергетику и альтернативные источники энергии, которые являются приоритетом для Европейского Союза.

Механизм экспорта биометана

Напомним, что с сентября 2024 года в Украине введен четкий механизм таможенного оформления экспорта биометана. Новый порядок устанавливает прозрачные правила для всех участников рынка и регламентирует процедуру экспорта через украинскую газотранспортную систему в страны ЕС.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекает инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество — читайте в материале "Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".