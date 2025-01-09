В Украине закачали в хранилища первый миллион кубометров биометана

Украинские производители уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана, но экспорт не происходит из-за малых объемов.

Об этом сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас две компании VITAGRO и "Галс-Агро" уже закачали в подземные хранилища газа Украины 1 млн куб. м биометана.

"То есть мы можем констатировать, что 2024 год дал первый миллион кубов биометана в сеть и ПХГ", — подчеркнул Гелетуха.

Он пояснил, что сейчас Украина еще не экспортирует биометан, ведь покупатели хотят видеть большие партии, поэтому компании накапливают объемы в ПХГ, и как только определенный уровень будет достигнут, они его начнут экспортировать.

Как сообщалось, группа компаний Vitagro с начала октября закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м/сут. Компания планировала в ноябре начать экспорт биометана в Европу, но по информации ExPro, экспорт биометана пока не производился. Ожидалось, что первый экспорт биометана из Украины может произойти в январе 2025 года.

Позже биометан в сеть стал отдавать завод агрохолдинга "Галс-Агро" в Черниговской области годовой мощностью 3 млн куб. м.

Напомним, еще в конце марта Верховная Рада приняла закон, разблокирующий экспорт биометана. Однако в сентябре Министерство финансов своим приказом окончательно урегулировало все процедуры таможенного оформления биометана, что фактически позволяет производителям начать его экспорт.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекает инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество — читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование ".