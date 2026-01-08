Біометан з України виходить на ринки ЄС: підсумки 2025 року

Українські приватні компанії у 2025 році вперше в історії розпочали експорт біометану, поставивши за кордон понад 11,2 млн кубометрів газоподібного палива власного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Біометан з України

У 2025 році експорт газоподібного біометану здійснювали три українські компанії. Лідером за обсягами поставок став агрохолдинг МХП, який експортував близько 8,7 млн кубометрів біометану, що становить приблизно 77% загального обсягу експорту.

Друге місце посіла група "Вітагро", яка у 2025 році поставила за кордон близько 2,5 млн кубометрів біометану. Також одну експортну операцію здійснила компанія "Галс Агро", експортувавши понад 75 тис. кубометрів біометану власного виробництва.

Окрім газоподібного біометану, у 2025 році дві українські компанії вийшли на ринок зрідженого біометану (bio-LNG). Агрохолдинг МХП експортував понад 5 тис. тонн bio-LNG, а компанія "ЮМ Ліквід Газ" — майже 900 тонн. Поставки зрідженого біометану здійснювалися автоцистернами до країн Європейського Союзу.

Експорт біометану

6 лютого 2025 року Україна вперше експортувала біометан до Європи. Першим експортером стала група компаній Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Також компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (bio-LNG) і здійснила першу поставку українського bio-LNG до Європейського Союзу.

У червні ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.