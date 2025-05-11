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МХП здійснила експорт першої української партії зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

біогазовий комплекс
Біогазові комплекси МХП. Фото: МХП

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до Європейського Союзу.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

МХП виробляє біометан повністю з пташиного посліду та інших агровідходів. Продукт сертифіковано за стандартом ISCC EU і повністю відповідає критеріям сталості RED II/III.

"Ми перетворюємо пташиний послід на кліматично позитивне паливо, яке вже сьогодні може забезпечувати енергією вантажівки та судна по всій Європі", — зазначив Адомас Аудіцкас, заступник генерального директора групи МХП, відповідальний за розвиток біоенергетики.

Компанія інвестує в біоенергетичну інфраструктуру вже понад десять років та управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів, який тепер доповнений виробництвом Bio-LNG.

Про МХП

МХП має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Вона об’єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном. Акції компанії представлені на Лондонській фондовій біржі.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Крім того, компанія є лідером з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. МХП розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Її засновником та СЕО є український бізнесмен Юрій Косюк.

Нагадаємо, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП Юрія Косюка стала мажоритарним акціонером Uvesa Grupo, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці. 

Автор:
Тетяна Ковальчук