МХП Косюка став власником найбільшого виробника курятини в Іспанії

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП Юрія Косюка стала мажоритарним акціонером Uvesa Grupo, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.

Про це повідомила пресслужба МХП.

Зазначається, що після підписання у березні 2025 року з акціонерами, що представляють 41% статутного капіталу Uvesa, МХП уклала додаткові угоди про приєднання з іншими акціонерами, що дозволило придбати МХП 91.77% статутного капіталу Uvesa.

Це дало змогу МХП отримати абсолютну більшість у статутному капіталі Uvesa після завершення угоди.

Деталі угоди

Як повідомляється, ціна придбання становить 225 євро за акцію плюс можлива додаткова винагорода до 21,43 євро за акцію за певних умов після закриття угоди. Розрахунок буде здійснений грошовими коштами та забезпечений банківською гарантією.

"Завершення транзакції буде здійснено після задоволення раніше оголошених умов, зокрема отримання дозволів на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії", - підкреслили в МХП.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Протягом 2024 року МХП купила переробника м’ясних продуктів "М’ясний хутір” та виробника овочів "Овочева скарбниця".

Водночас саудівська сільгоспкомпанія SALIC придбала 12,6% акцій харчової компанії МХП за $54 млн.

Про Grupo Uvesa

Grupo Uvesa — один із провідних лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів.

Uvesa управляє сучасними підприємствами, оснащеними передовими технологіями автоматизації та суворими системами контролю процесів.