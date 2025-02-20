$1,1 млрд на M&A в Україні: якими були найгучніші угоди 2024 року

Український ринок M&A (угод злиття та поглинання) у 2024 році продовжив адаптуватися до умов повномасштабної війни. Його драйверами стали ІТ-галузь, АПК, енергетика та будівництво, також зросла значущість приватизації. Проте інвестиції можуть бути більшими, якщо Україні вдасться зберегти міжнародну допомогу, підтримати енергосистему та впровадити структурні реформи, але головний виклик — стабілізація її геополітичного становища. Про це йдеться у звіті консалтингової компанії KMPG в Україні M&A Radar 2024, яким вона поділилась з Delo.ua.

Згідно з її даними, за три роки війни вітчизняний бізнес дещо адаптувався і шукає можливості в Україні, тоді як іноземні інвестори прийняли більш обережний підхід і чекають сигнали до активних дій.

Складні глобальні геополітичні і фінансові умови спонукають іноземні компанії зосередитися на стратегічних інвестиціях і обережно ставитися до ризикованих підприємств. Проте за перші дев’ять місяців 2024 року у світі спостерігалося відродження укладання угод M&A: сума угод з розкритою вартістю від $5 млн, статистикою яких тут і надалі оперує KMPG в Україні, зросла на 16% до аналогічного періоду 2023 року. Головною причиною зростання стало збільшення кількості великих транзакцій в США.

В Україні зберігається відносна стабільність угод M&A на тлі помірного відновлення ВВП на 3,6%. Торік їх кількість збереглася на рівні 2023 року (по 49 угод), а розкрита загальна вартість угод досягла $1,1 млрд. Номінально це на 15,7% менше в порівнянні з 2023 роком. Проте якщо виключити з розрахунку найдорожчі транзакції (вартістю понад $500 млн), що можуть спотворити порівняння, то нормалізована загальна вартість угод у 2024 році перевищила рівень 2023 року на 40,5%. Фактична цифра може бути значно вищою, оскільки торік учасники угод розкрили вартість лише 65% транзакцій.

Динаміка зміни кількості та вартості угод M&A в Україні у 2024 році

Ця тенденція, викликана різноманітністю невеликих і середніх транзакцій, свідчить про адаптацію українського ринку M&A до нових економічних умов та наявність потенціалу для зростання у 2025 році.

Аналогічно, середня вартість угоди у 2024 році становила $32,9 млн, що номінально менше за $44,6 млн у 2023 році. Проте через придбання Lifecell компанією NJJ Capital за $500 млн, у 2023 році скоригована середня вартість транзакції склала $27,7 млн, або на 18,6% менше в порівнянні з 2024 роком.

Звідки і куди йшли кошти для угод M&A

Розподіл угод M&A по галузях у 2024 році. Джерело: M&A Radar 2024

Угоди всередині країни: скорочення на 10%

На угоди M&A, проведені вітчизняними компаніями в Україні, у 2024 році припадало 53,1% загальної кількості угод, і 38,6% від їх вартості. Кількість залишилась відносно стабільною: 26 проти 25 у 2023 році, тоді як їх вартість знизилася на 10,2% — з $452 млн у 2023 році до $406 млн торік. Так само, середня вартість транзакції скоротилась на 20,7%, до $24 млн.

У 2024 році приблизно $297 млн витрат (73%) вітчизняних компаній на M&A було зосереджено на трьох ключових галузях: нерухомість і будівництво, промвиробництво, а також сільське господарство.

“Постійний внесок, який роблять внутрішні угоди M&A, відображає стійкість українського бізнесу, а також його орієнтацію на реінвестування та консолідацію на українському ринку. Ця динаміка підкреслює вирішальну роль внутрішніх угод у підтримці загальної активності на ринку M&A протягом періоду економічної стабілізації та регуляторних обмежень”, — зазначається у звіті KMPG в Україні.

Половина інвестицій з-за кордону припала на ІТ

Торік на M&A-транзакції іноземних компаній в Україну склали більш ніж половина вартості від усіх угод в країні, та чверть усієї кількості. ІТ-сектор залишався центром уваги іноземних інвесторів, забезпечивши майже половину всіх вхідних угод: сім транзакцій сумарно на $287 млн.

Привабливість українських ІТ-компаній для іноземних інвесторів фахівці KMPG в Україні пояснюють тим, що ця галузь переважно працює на міжнародних ринках та має мобільну робочу силу, а отже — менш вразлива до військових ризиків.

Європа та Північна Америка продовжували домінувати у сфері придбання українських активів іноземними інвесторами у 2024 році, на них припадало 73% розкритої вартості угод. Проте деякі помітні транзакції за участю іноземних інвесторів відбувалися з менш традиційних для інвестицій країн: Азербайджану та Саудівської Аравії. Ці угоди демонструють зростаючу диверсифікацію інтересу інвесторів до українського ринку злиттів і поглинань.

$85 млн з України на купівлю бізнесів за кордоном

Стосовно придбання іноземних активів українськими інвесторами, то вітчизняні компанії продовжують диверсифікувати свої внески та використовувати можливості на міжнародних ринках. Транзакції з придбання іноземних активів українськими інвесторами склали 20,4% від загальної кількості угод у 2024 році. За кордоном здійснено 10 транзакцій проти сімох у 2023 році.

Такі угоди у 2024 році стосувались наступних галузей: по три угоди для IT-сектору та енергетики, дві — для фармацевтики, по одній — для промисловості, АПК та споживчих ринків. Сумарна вартість транзакцій з розкритою вартістю — $85 млн, що майже в вісім разів більше в порівнянні з 2023 роком.

За даними організації, українські компанії розглядають купівлю бізнесів за кордоном як стратегічний крок для інтеграції з ЄС, диверсифікації портфоліо та обміну знаннями з європейськими країнами.

Що відбувається в ключових секторах української економіки

Часта основних галузей в угодах M&A за 2022-2024 рр. Джерело: M&A Radar 2024

Інновації та технології: до сотні угод за рік

Попри скорочення доходів, ІТ-галузь у 2024 році згенерувала 4,4% ВВП країни. Однак впевненість інвесторів стикається з низкою викликів, серед яких обмеження на міжнародні поїздки для певних бізнес-груп, бронювання та мобілізація. Через це доходи від експорту ІТ-сектору знизились торік на 4–6% порівняно з 2023 роком.

Іноземні інвестори у 2024 році здійснили сім угод (64%) в українському секторі інновацій і технологій, в основному через фонди прямих і венчурних інвестицій. Помітні вхідні транзакції включають:

угоду Sapphire Ventures в інвестиційному раунді на $200 млн для американської Creatio, яка спеціалізується на платформах для управління процесами та CRM;

придбання SoundHound AI онлайн-маркетплейсу Allset, заснованого українцями, за $35–40 млн;

завершення сервісом автокредитування Carmoola раунду фінансування в розмірі $19,5 млн під керівництвом QED Investors, VentureFriends і InMotion Ventures.

Активність вітчизняних інвесторів у ІТ-секторі була відносно слабкою у 2024 році, хоча Horizon Capital дотримувався проактивної стратегії. Він оголосив про інвестиції у Viseven, постачальника технологічних маркетингових рішень для фармацевтичної та медико-біологічної промисловості. Це вже третя інвестиція нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV в Україні.

Українські ІТ-компанії продовжують диверсифікувати інвестиції та виходити на міжнародні ринки — це постійна тенденція, яка збереглася й у 2024 році: 27% від загальної кількості угод (три транзакції) були здійснено за кордоном місцевими українськими інвесторами. Основні зовнішні угоди включали:

придбання Ciklum американської компанії з цифрових інженерних послуг Infogen за $15–30 млн;

придбання Intellias американської C2 Solutions за $15–20 млн та британської NorthLink Digital;

Торік ІТ-сектор в Україні спостерігав значну активність у невеликих транзакціях: 74 угоди вартістю до $5 млн сумарно на $58 млн, якщо враховувати угоди з розкритою вартістю. Це підкреслює динамічний характер українського ІТ-ринку і здатність сектора залучати інвестиції у складних економічних і геополітичних умовах.

АПК: стабільна робота з перспективами зростання

Торік сільське господарство України зберегло позицію традиційно привабливого сектору для інвесторів. На нього припадає 12% кількості угод у 2024 році, і близько 9% від їх загальної вартості. Найпомітнішими M&A в сегменті стали:

придбання за $54 млн саудівською сільгоспкомпанією SALIC 12,6% акцій харчової компанії “МХП”.

придбання “МХП” переробника м’ясних продуктів “М’ясний хутір” та виробника овочів “Овочева скарбниця”;

придбання Continental Farmers Group елеваторного комплексу у Львівській області;

придбання місцевих сільгоспвиробників для диверсифікації активів, як приклад — угода групи “ОККО” з купівлі невідомої частки “Укрполфрукт” і “Гадз-Агро”.

Український агробізнес у 2024 році переважно використовував створені за межами України кошти для подальшої експансії на європейські ринки. Тим часом кошти, згенеровані всередині країни, зазвичай інвестуються назад у місцевий ринок. Як приклад, разом з інвестиціями в Україні, “МХП” продовжує придбання UVESA Group, провідного іспанського виробника м’яса птиці та свинини.

Центральна роль сільського господарства в економіці України та його привабливість для інвесторів зростатимуть і надалі, зазначається у звіті KMPG в Україні.

Енергетика: інвестиції попри обстріли

Сектор електроенергетики та комунального господарства України в часи великої війни змушений протистояти постійним атакам Росії, одночасно адаптуючись і розвиваючись. Наприклад, провідна українська енергетична компанія ДТЕК вкладає €140 млн в енергоакумулюючі установки загальною потужністю 200 МВт, які планується ввести в експлуатацію до жовтня 2025 року. Подальші її інвестиції будуть пов’язані з Полтавською ВЕС потужністю 650 МВт.

Міжнародні інвестори у 2024 році продемонстрували впевненість у потенціалі відновлюваної енергетики України: Elementum Energy інвестувала $300 млн у вітроелектростанцію потужністю 200 МВт на заході Україні, а українська Eco-optima та чеська компанія з відновлюваної енергетики MND створили спільне підприємство у Львівській області. Іншими суттєвими угодами злиття та поглинання у 2024 році стали:

Придбання “дочкою” ДТЕК DRI проєкту акумуляторних накопичувачів енергії Trzebinia у Польщі, а також проєкту сонячних електростанції в Італії потужністю 166 МВт. Зараз DRI має портфель проєктів у Хорватії, Італії, Польщі та Румунії сумарною потужністю майже 1,4 ГВт;

Оператор АЗС “ОККО” придбав проєкт вітроелектростанції у Волинській області. Також компанія за €20 млн реалізувала проєкт накопичувача енергії потужністю 20 МВт, з планами наростити її ще на 20 МВт.

Нерухомість і будівництво: у фокусі готелі та ТРЦ

Сегмент нерухомості та будівництва мав стійкий інтерес інвесторів, за 2024 рік здійснено 12 угод на загальну суму $209 млн.

Помітні транзакції включали:

придбання Dragon Capital торгового центру Karavan Outlet Mall у DCH Group за $40–60 млн;

придбання компанією “Аврора” логістичного складу West Gate у Dragon Capital;

придбання виробником дверей “Новий стиль” складського комплексу Amtel у Київській області за $35-40 млн, що свідчить про динамічну активність логістичних активів у 2024 році.

Торік інвестори цікавились приватизацією нерухомості. Так, “Ола Файн” Максима Кріппи придбала за 2,5 млрд грн готель “Україна”, що стало однією з трьох великих приватизаційних угод 2024 року. ТОВ “Надія” Сергія Сподіна придбало готель “Козацький” за 400 млн грн, що є ще одним доказом впевненості інвесторів у довгостроковому потенціалі здорожчання української нерухомості.

Приватизація набирає обертів

Крім угод між приватними бізнесами, у 2024 році зросли надходження від приватизації держмайна. Торік дохід державного бюджету від приватизації досяг рекордних 12 млрд грн, що суттєво більше за 3,3 млрд грн у 2023 році. Найпомітнішими угодами стали:

Придбання NEQSOL Holding 100% акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, найбільшого в Україні виробника титанової сировини за 3,9 млрд грн. Холдинг також зобов’язався інвестувати щонайменше 400 млн грн в її модернізацію;

Вищезгадана приватизація готелів “Україна” та “Козацький”;

Приватизація газобетонної компанії Aeroc компанією BGV Геннадія Буткевича за 1,9 млрд грн. Це перше роздержавлення майна підсанкційної компанії, що сигналізує про потенціал приватизації заморожених активів як засіб полегшення економічних проблем в умовах війни.

Збільшення надходжень від приватизації у 2024 році підкреслює прагнення українського уряду залучати інвестиції, та є позитивним показником успішних стратегій економічного відновлення, зазначає KMPG в Україні.

Десять найдорожчих угод M&A у 2024 році. Джерело: M&A Radar 2024

Прогноз на 2025 рік

“Очікується, що український ринок злиття та поглинання впорається зі складними внутрішніми та глобальними викликами у 2025 році. Хоча протягом останніх років ринок характеризувався стійкістю та здатністю до адаптації, війна, макроекономічна невизначеність та зміна геополітичної динаміки впливатимуть на активність у 2025 році”, — прогнозує KMPG в Україні.

За три роки Україна суттєво оговталась від початкового шоку повномасштабного вторгнення РФ, але і надалі її інвестиційне середовище залежатиме від подальшої міжнародної фінансової допомоги, здатності стабілізувати енергетичний сектор та послідовного впровадження структурних реформ. Україна в цілому справляється з цими труднощами, але на її здатність залучати інвестиції впливатиме кілька факторів:

Міжнародна підтримка. Україна входить у 2025 рік із більшою фінансовою впевненістю порівняно з 2024 роком. Хоча її бюджет передбачає дефіцит у розмірі близько 19% ВВП, заплановані $38,4 млрд міжнародної допомоги покриють переважну частину цього дефіциту. Зовнішнє фінансування, що становить 40% загальних бюджетних витрат, залишатиметься критично важливим для підтримки соціальних і не пов’язаних з обороною витрат; Економічні чинники. Очікується, що у 2025 році зростання ВВП сповільниться до 2,7% проти 3,5% у 2024 році), переважно через пошкодження енергосистеми країни та нестачу робочої сили. Також впливатиме знецінення гривні до 45 грн/долар, що спричинить підвищення цін; Страхування в умовах війни. Розширення страхування інвестицій від військових ризиків у 2023 році стало кроком у правильному напрямку, хоча реальний прогрес був обмеженим. У 2024 році додались ще дві ініціативи зі страхування воєнних ризиків: підтримка інвесторів, малих і середніх підприємств у співпраці з міжнародним перестраховим брокером AON, а також механізм гарантій відновлення України (URGF) від ЄБРР; Стійкість енергетичного сектору. Збереження загрози російських ракетних і безпілотних ударів по Україні вимагає прискорення реформи енергосектору, створення розподіленої системи генерації, підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики Український оборонно-промисловий комплекс. Він вже є одною з рушійних сил в країні, в якій продовжують зростати військові витрати. У держбюджеті-2025 на оборону передбачено 26,3% прогнозованого ВВП, або 2,23 трлн грн — на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Українська промисловість може виробляти зброї на понад $10 млрд щорічно, і має суттєвий невикористаний потенціал. Щоб подолати цей розрив, Україна і надалі має долучати іноземних партнерів до закупівлі вітчизняної військової техніки; Готовність до інвестицій. 80% українських підприємств не мають достатньої інвестиційної культури, що обмежує їхню здатність залучати капітал і стратегічних партнерів. Місцевий бізнес схильний віддавати пріоритет інвестиціям у власні операції, а не вивченню можливостей зростання через M&A; Невизначене майбутнє. Внутрішні виклики та потенційні глобальні зміни однозначно вплинуть на економічний і безпековий ландшафт України у 2025 році, особливо після змін в адміністраціях ключових міжнародних партнерів України. На інвестиційні рішення впливатиме невизначеність як термінів, так і умови будь-якого потенційного припинення вогню або життєздатність подальших мирних переговорів.

Відтак, відновлення угод M&A залежатиме від чітких ознак стабільності та економічного відновлення, констатує KMPG в Україні. Країна довела свою здатність долати невизначеність, забезпечувати міжнародну фінансову підтримку та створювати спільні ініціативи, що матиме вирішальне значення для формування наративу її економічного зростання у 2025 році.