Мережа "Аврора" планує придбати "Вест Гейт Логістик" у Dragon Capital

ТОВ "Вигідна покупка", власник відомої мережі магазинів "Аврора", розглядає можливість придбання одного з найбільших складських комплексів під Києвом - ТОВ "Вест Гейт Логістик". Про це йдеться у повідомлені Антимонопольного комітету України.

Зазнчимо, що АКМУ видав дозвіл ТОВ "Вигідна покупка" на придбання цілісного майнового комплексу, який перебуває у власності ТОВ "Вест Гейт Логістик".

Водночас комплекс ТОВ "Вест Гейт Логістик", розташований у селі Стоянка Київської області, є одним із найбільших складських об'єктів під Києвом площею близько 97 тис. кв. м.

Крім того, складський комплекс був майже повністю зруйнований російськими військами у 2022 році та частково відновлений.

Через три місяці після вигнання російських військ з-під Києва вдалося відремонтувати і відновити роботу фасадної будівлі площею близько 7,7 тис. кв. м, яку тепер орендують компанії "Нова пошта" та Watsons Ukraine.

На даний момент ТОВ "Вест Гейт Логістик" належить компанії New Ukraine PE Holding (NUPEH), яка є частиною групи компаній Dragon Capital.

Dragon Capital продає нерухомість

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла 778 000 кв. м. Зараз – близько 531 000 кв. м комерційної нерухомості: за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України, випливає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.

Також компанія Dragon Capital Томаша Фіали у березні 2024 року продала складський комплекс Amtel у Київській області. Покупцем активу стала фірма "Гістіон" із Херсону.