Dragon Capital Фіали продав свій найбільший логістичний комплекс

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали у березні 2024 року продала складський комплекс Amtel у Київській області. Покупцем активу стала фірма "Гістіон" із Херсону.

Про це пише Forbes.

Приблизна вартість – до $40 млн

Зазначається, що Amtel – логістичний комплекс класу А і загальною площею 100 208 кв. м, який був найбільшим об’єктом у портфелі Dragon Capital.

Суму угоди в Dragon Capital не розголошують.

За даними Forbes, вартість продажу Amtel могла становити від $350 до $400 за кв. м для такого об’єкта. Це сума без урахування податків і додаткових витрат на угоду. Виходячи з цих оцінок, загальна вартість логістичного комплексу могла скласти $35–40 млн.

Що відомо про нових власників

Новим власником Amtel стало ТОВ "Гістіон" із Херсону.

Антимонопольний комітет України надав "Гістіону" дозвіл на придбання Amtel через купівлю "Міжнародної логістичної компанії" в листопаді 2023 року. Зміна власників відбулася у березні 2024 року, свідчать дані YouControl.

Засновниками "Гістіона" є Олег Лебеденко та Геннадій Гірін, які володіють торговою маркою фабрики дверей "Новий Стиль" – New Style Door Factory.

Гірін – CEO мережі "33 м2", яка об’єднує 25 будівельних супермаркетів. Також йому належить торговельна марка компанії і частка в ТРЦ "Суворівський" у Херсоні, свідчать дані YouControl. Лебеденку належить торгова марка будівельних матеріалів Betonera.

Dragon Capital продає нерухомість

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла 778 000 кв. м. Зараз – близько 531 000 кв. м комерційної нерухомості: за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України, випливає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.