Dragon Capital Фиалы продал свой самый большой логистический комплекс

Компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.

Об этом пишет Forbes.

Приблизительная стоимость – до $40 млн

Amtel – логистический комплекс класса А и общей площадью 100 208 кв. м, который являлся крупнейшим объектом в портфеле Dragon Capital.

Сумма сделки в Dragon Capital не разглашают.

По данным Forbes, стоимость продаж Amtel могла составлять от $350 до $400 за кв. м для такого объекта. Это сумма без учета налогов и дополнительных расходов по сделке. Исходя из этих оценок, общая стоимость логистического комплекса могла составить $35–40 млн.

Что известно о новых владельцах

Новым владельцем Amtel стало ООО "Гистион" из Херсона.

Антимонопольный комитет Украины предоставил "Гистиону" разрешение на приобретение Amtel из-за покупки "Международной логистической компании" в ноябре 2023 года. Смена владельцев произошла в марте 2024 года, свидетельствуют данные YouControl.

Основателями "Гистиона" Олег Лебеденко и Геннадий Гирин, владеющие торговой маркой фабрики дверей "Новый Стиль" - New Style Door Factory.

Гирин – CEO сети "33 м2", объединяющей 25 строительных супермаркетов. Также ему принадлежит торговая марка компании и доля в ТРЦ "Суворивский" в Херсоне, свидетельствуют данные YouControl. Лебеденко принадлежит торговая марка строительных материалов Betonera.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас – около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания потеряла три объекта и еще три продала.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, вытекающее из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.