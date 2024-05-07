Стало відомо, хто стане першим орендарем М10 Lviv Industrial Park

Найбільша українська мережа магазинів формату One dollar store "Аврора" стане першим орендарем М10 Lviv Industrial Park (вул. Шевченка, 347).

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради, передає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у лютому 2024 року інвестиційна компанія Dragon Capital бізнесмена Томаша Фіали ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м.

Що відомо про М10 Lviv Industrial Park

М10 Lviv Industrial Park - новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від КПП "Краківець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га і складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізований сервіс об'єктів інфраструктури та охорону парку. Об'єкти сертифікуються за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт 5,5 млн доларів, а загальний обсяг інвестицій організації в M10 Lviv Industrial Park становитиме до 24,5 млн доларів. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від воєнних ризиків на десять років на суму інвестицій у розмірі 9,2 млн доларів.

Dragon Capital викупила в компанії CTP проєкт індустріального парку у Львові у 2020 році і розпочала будівництво М10 Lviv Industrial Park у 2021 році.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування і будівництво об'єкта під замовника).

Що відомо про "Аврору"

Головний офіс торговельної мережі "Аврора" розташований у Полтаві. "Аврора" була заснована 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. За шість років до входження інвестора кількість магазинів зросла вдесятеро.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, зазначено кіпрську "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціаром - Жиденка. Кіпрська компанія також є власником ТОВ "Пріор девелопмент", ТОВ "Севен А", ТОВ "Промислова 9" і ТОВ "Да".

Про Dragon Capital

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

У портфелі Dragon Capital – два індустріальні парки: М10 Lviv Industrial Park у Львові та E40 Industrial Park у Київській області.