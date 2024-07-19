Dragon Capital вийшла із компанії Arricano, яка володіє ТЦ у Києві, Запоріжжі та Кривому Розі

Dragon Capital Томаша Фіали, яка є однією з найбільших інвестиційних компаній України, остаточно вийшла зі складу акціонерів компанії Arricano, що володіє торговими центрами у Києві, Запоріжжі і Кривому Розі.

Про це повідомила пресслужба Dragon Capital, передає Forbes Ukraine.

"Dragon Capital офіційно завершила процес виходу зі складу акціонерів Arricano Real Estate PLC", – йдеться в повідомленні компанії.

У пресслужбі також зазначають, що цей завершальний крок став результатом нещодавньої угоди, за якою Arricano викупив свої акції у Dragon Capital.

"Відтепер обидві компанії зможуть зосередитися на своїх незалежних стратегічних цілях та подальшому розвитку", – заявили у Dragon Capital.

Співпраця Dragon Capital і Arricano

ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі відкрили у 2008 році. За даними Forbes, за два роки інвестиційний фонд Dragon Capital придбав 35% акцій Arricano Trading Limited за $30 млн.

У 2011 році Arricano ввела в експлуатацію ТРЦ City Mall у Запоріжжі, а за рік – ТРЦ РайON у Києві. У 2013 році Arricano розмістила свої акції на Лондонській фондовій біржі. Тоді компанія оцінювалася у близько $241 млн. У 2023-му акції компанії виключено з лістингу через війну.

3 березня 2014 року в Сімферополі відкрився ТРЦ "Южная галерея", який побудувала Arricano. Фактично півостров тоді вже було окуповано російськими військами. Після окупації Криму ТРЦ продовжив працювати на півострові. Водночас засновник бенефіціара Arricano Ґіллар Тедер намагався приховати свій бізнес на півострові, йшлося в розслідуванні "Крим.Реалії" у жовтні 2021 року.

У вересні 2014 року Arricano відкрив у Києві ТРЦ "Проспект".

У 2019 році засновник і власник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала підписав попередню угоду, а також погодив комерційні умови, відповідно до яких Dragon Capital готова була віддати акції та доплатити певні кошти в обмін на ТРЦ у Кривому Розі та Запоріжжі.

"Але за день до підписання основного договору Ґіллар Тедер розірвав угоду, запросивши більше грошей", – казав в інтерв`ю Forbes Ukraine у січні 2024 року Томаш Фіала.

Наприкінці 2023-го РНБО ввела санкції проти замовника будівництва ТРЦ "Южная галерея" у Сімферополі – ТОВ "Вояж-Крим". Тоді ж, за даними Dragon Capital, у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про те, що Arricano начебто продовжує працювати у тимчасово окупованому Криму.

"Компанія Arricano не працює в Криму, і, відповідно, я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму", – казав тоді гендиректор і власник Dragon Capital Томаш Фіала. За його словами, незначний міноритарний пакет акцій (12,5%-ред.) не дозволяє впливати на ухвалення рішень в Arricano.

Також Фіала зазначав, що команда Dragon Capital доклала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Arricano вихід компанії, проте не отримала такої можливості.

Додамо, що у березні 2024 року Arricano Real Estate PLC та Dragon Capital все ж досягли домовленості, згідно з якою Arricano викупить свої акції у Dragon Capital. Пресслужба Dragon Capital тоді зазначала, що метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.

Нещодавно Arricano заявила про блокування діяльності торговельних центрів ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРЦ "РайON" у столиці.

Також раніше повідомлялося, що суд вирішив передати в управління АРМА два ТРЦ компанії – City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.