Dragon Capital вышла из компании Arricano, владеющей ТЦ в Киеве, Запорожье и Кривом Роге

Dragon Capital Томаша Фиалы, являющаяся одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины, окончательно вышла из состава акционеров компании Arricano, владеющей торговыми центрами в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital, передает Forbes Ukraine.

"Dragon Capital официально завершила процесс выхода из состава акционеров Arricano Real Estate PLC", – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе также отмечают, что этот завершающий шаг стал результатом недавнего соглашения, по которому Arricano выкупил свои акции у Dragon Capital.

"Теперь обе компании смогут сосредоточиться на своих независимых стратегических целях и дальнейшем развитии", — заявили в Dragon Capital.

Сотрудничество Dragon Capital и Arricano

ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге открыли в 2008 году. По данным Forbes, за два года инвестиционный фонд Dragon Capital приобрел 35% акций Arricano Trading Limited за 30 млн долларов.

В 2011 году Arricano ввела в эксплуатацию ТРЦ City Mall в Запорожье, а через год – ТРЦ РайON в Киеве. В 2013 году Arricano разместил свои акции на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания оценивалась в около $241 млн. В 2023-м акции компании исключены из листинга из-за войны.

3 марта 2014 года в Симферополе открылся ТРЦ "Южная галерея", который построила Arricano. Фактически полуостров тогда уже был оккупирован российскими войсками. После оккупации Крыма ТРЦ продолжил работу на полуострове. В то же время основатель бенефициара Arricano Гиллар Тедер пытался скрыть свой бизнес на полуострове, говорилось в расследовании "Крым.Реалии" в октябре 2021 года.

В сентябре 2014 года Arricano открыл в Киеве ТРЦ "Проспект".

В 2019 году основатель и владелец инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала подписал предварительное соглашение, а также согласовал коммерческие условия, согласно которым Dragon Capital готова была отдать акции и доплатить определенные средства в обмен на ТРЦ в Кривом Роге и Запорожье.

"Но за день до подписания основного договора Гиллар Тедер расторг соглашение, запросив больше денег", – говорил в интервью Forbes Ukraine в январе 2024 года Томаш Фиала.

В конце 2023-го СНБО ввел санкции против заказчика строительства ТРЦ "Южная галерея" в Симферополе — ООО "Вояж-Крым". Тогда же, по данным Dragon Capital, в СМИ начала распространяться информация о том, что Arricano вроде бы продолжает работать во временно оккупированном Крыму.

"Компания Arricano не работает в Крыму, и, соответственно, я не владею никакими частями компаний, имеющих бизнес в Крыму", – говорил тогда гендиректор и владелец Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, незначительный миноритарный пакет акций (12,5%) не позволяет влиять на принятие решений в Arricano.

Также Фиала отмечал, что команда Dragon Capital приложила максимум усилий, чтобы согласовать с мажоритарным акционером Arricano выход компании, однако не получила такой возможности.

Добавим, что в марте 2024 года Arricano Real Estate PLC и Dragon Capital все же достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупит свои акции у Dragon Capital. Пресс-служба Dragon Capital тогда отмечала, что целью сделки является введение в компанию нового американского инвестора.

Недавно Arricano заявила о блокировании деятельности торговых центров ТРК CITY MALL в Запорожье и ТРЦ РайON в столице.

Ранее сообщалось, что суд решил передать в управление АРМА два ТРЦ компании - City Mall в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.