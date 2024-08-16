Сеть "Аврора" планирует приобрести "Вест Гейт Логистик" у Dragon Capital

ООО "Выгодная покупка", владелец известной сети магазинов "Аврора", рассматривает возможность приобретения одного из крупнейших складских комплексов под Киевом – ООО "Вест Гейт Логистик". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

Отметим, что АКМУ выдал разрешение ООО "Выгодная покупка" на приобретение целостного имущественного комплекса, который находится в собственности ООО "Вест Гейт Логистик".

В то же время, комплекс ООО "Вест Гейт Логистик", расположенный в селе Стоянка Киевской области, является одним из крупнейших складских объектов под Киевом площадью около 97 тыс. кв. м.

Кроме того, складской комплекс был почти полностью разрушен российскими войсками в 2022 году и частично восстановлен.

Через три месяца после изгнания российских войск из-под Киева удалось отремонтировать и возобновить работу фасадного здания площадью около 7,7 тыс. кв. м, которую сейчас арендуют компании "Новая почта" и Watsons Ukraine.

В настоящее время ООО "Вест Гейт Логистик" принадлежит компании New Ukraine PE Holding (NUPEH), являющейся частью группы компаний Dragon Capital.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас – около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания потеряла три объекта и еще три продала.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, вытекающее из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.

Также компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.