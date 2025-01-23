ДТЕК планує підготувати проєкт Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт до жовтня 2025 року

Енергохолдинг ДТЕК має намір до жовтня 2025 року вивести проєкт будівництва Полтавської вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт на стадію готовності до початку будівництва (RTB). Також компанія планує створити інвестиційний консорціум для реалізації цього проєкту.

Про це повідомив генеральний директор холдингу Максим Тімченко, інформує Інтерфакс-Україна.

Про проєкт

Потужність Полтавської ВЕС складає 650 МВт, що значно перевищує потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт.

ДТЕК уклав угоду з виробником вітротурбін Vestas щодо її добудови, про що було оголошено на форумі в Давосі 22 січня.

"Це буде великий проєкт, тому нам обов'язково потрібно сформувати консорціум. Ми залучимо фінансистів та експертів-партнерів. Тому ми рухаємося дуже швидко," – зазначив генеральний директор ДТЕК.

Про Полтавську ВЕС

Полтавська вітрова електростанція — вітрова електростанція в Україні, яка будується компанією ДТЕК ВДЕ. Запланована проектна потужність 650 МВт, орієнтовна вартість будівництва $976 млн.

Наголошується, що наприкінці червня 2024 року Група "ДТЕК ВДЕ" отримала технічні умови для підключення Полтавської вітрової електростанції потужністю 650 МВт до енергосистеми, що є важливим етапом у проєктуванні підстанції для збору потужності майбутньої станції.

Про будівництво ІІ черги Тилігульської ВЕС

22 січня 2025 року ДТЕК оголосив про залучення EUR370 млн кредитів для будівництва ІІ черги Тилігульської ВЕС потужністю 384 МВт, з яких більшість піде на закупівлю 64 вітрових турбін Vestas.

Загальна вартість проєкту зростання потужності станції до 500 МВт становить EUR450 млн, з яких EUR80 млн буде профінансовано за рахунок власних коштів ДТЕК. Зазначається, що будівництво розпочнеться негайно.

Тилігульська ВЕС після завершення будівництва буде найбільшою у Східній Європі. Її перша черга 114 МВт вартістю приблизно EUR200 млн розпочала роботу у травні 2023 року.