ДТЕК інвестує 450 млн євро в будівництво Тилігульської ВЕС

Енергетична компанія ДТЕК оголосила про значні інвестиції у будівництво Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС), яка розташована у Миколаївській області вартістю 450 мільйонів євро. Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Проєкт передбачає значне розширення потужностей першої у світі вітроелектростанції, збудованої під час війни, що стане найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі, побудованою за останнє десятиліття.

Згідно з умовами угоди, ДТЕК залучив 370 мільйонів євро кредитів від міжнародних банків, підтриманих Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO). Основні кошти будуть спрямовані на придбання 64 турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт, провідного виробника вітрових турбін.

За словами акціонера ДТЕК, бізнесмена Ріната Ахметова, цей проєкт є важливим внеском у зміцнення енергетичної безпеки України та допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після руйнувань, спричинених війною. Ахметов підкреслив, що ця інвестиція є також знаком довіри європейських партнерів до України в складний час.

Генеральний директор Vestas Генрік Андерсен зазначив, що компанія пишається співпрацею з ДТЕК, а генеральний директор EIFO Педер Лундквіст підкреслив важливість проєкту для розвитку відновлюваної енергетики в Україні, зокрема в умовах війни. Він також зазначив, що EIFO вже профінансував понад 15 проєктів в Україні в критично важливих секторах, зокрема енергетиці.

Розширення потужностей та виробництва

Будівництво Тилігульської ВЕС продовжиться до 2026 року, коли потужність вітропарку зросте з 114 до 500 МВт. Вже цього року прокладені кабельні мережі та встановлені фундаменти для нових турбін. Кількість турбін у вітропарку збільшиться з 19 до 83, а річний обсяг виробництва електроенергії зросте до 1,7 ТВт-год, що достатньо для забезпечення електроенергією 900 000 домогосподарств.

Зазначається, що проєкт Тилігульської ВЕС є частиною стратегії ДТЕК щодо розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. Компанія також планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт на Полтавщині, а також встановлення 200 МВт акумуляторних систем для зберігання енергії. До 2030 року ДТЕК має на меті збільшити потужності відновлюваної енергетики в Україні до 2 ГВт.

Ключові факти про будівництво Тилігульської ВЕС

Тилігульська ВЕС стала важливим проєктом у розвитку відновлювальної енергетики України і її будівництво розбите на кілька етапів. Перша черга проєкту була завершена в травні 2023 року і стала першою вітроелектростанцією, збудованою під час війни. Вона складається з 19 турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт, що генерують 114 МВт потужності. Загальна вартість першої черги склала 200 мільйонів євро. Вітроелектростанція виробляє 0,4 ТВт-год електроенергії на рік, що достатньо для забезпечення енергопостачання 200 000 домогосподарств.

Друга черга проєкту, яка наразі перебуває на стадії будівництва, передбачає встановлення ще 64 турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт. Вони додадуть ще 384 МВт потужності, і загальна вартість цієї частини проєкту складе близько 450 мільйонів євро. Проєкт фінансується ДТЕК за підтримки провідних міжнародних банків та Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO). Будівництво турбін планується розпочати в першому кварталі 2025 року, а завершення будівництва заплановано на кінець 2026 року. Коли друга черга запрацює, річне виробництво електроенергії складе близько 1,3 ТВт-год, що достатньо для енергопостачання 700 000 домогосподарств.

Коли обидві черги будуть завершені, Тилігульська ВЕС стане найбільшою вітроелектростанцією в Україні, з встановленою потужністю 500 МВт. Проєкт передбачає встановлення 83 турбін загальною вартістю близько 650 мільйонів євро, а також прокладку 630 км кабелів для передачі енергії. Повна потужність станції дозволить виробляти 1,7 ТВт-год екологічно чистої енергії на рік, що забезпечить електроенергією 900 000 домогосподарств. Окрім того, проєкт дозволить значно знизити викиди CO2, орієнтовно на 2,1 мільйона тонн на рік, що сприятиме екологічному очищенню атмосфери.

Нагадаємо, ДТЕК також почав підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині на території Глобинської громади.