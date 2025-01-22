ДТЭК инвестирует 450 млн евро в строительство Тилигульской ВЭС

Энергетическая компания ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции ( ВЭС ), которая расположена в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро. Это крупнейшая инвестиция частного сектора в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Проект предполагает значительное расширение мощностей первой в мире ветроэлектростанции, построенной во время войны, которая станет крупнейшей ветроэлектростанцией в Восточной Европе, построенной за последнее десятилетие.

Согласно условиям соглашения, ДТЭК привлек 370 миллионов евро кредитов от международных банков, поддержанных Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO). Основные средства будут направлены на покупку 64 турбин Vestas EnVentus V162-6,0 МВт, ведущего производителя ветровых турбин.

По словам акционера ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова, этот проект является важным вкладом в укрепление энергетической безопасности Украины и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры после разрушений, вызванных войной. Ахметов подчеркнул, что эта инвестиция также является знаком доверия европейских партнеров к Украине в сложное время.

Генеральный директор Vestas Генрик Андерсен отметил, что компания гордится сотрудничеством с ДТЭК, а генеральный директор EIFO Педер Лундквист подчеркнул важность проекта для развития возобновляемой энергетики в Украине, в частности, в условиях войны. Он также отметил, что EIFO уже профинансировал более 15 проектов в Украине в критически важных секторах, в том числе энергетике.

Расширение мощностей и производства

Строительство Тилигульской ВЭС продлится до 2026 года, когда мощность ветропарка вырастет со 114 до 500 МВт. Уже в этом году были проложены кабельные сети и установлены фундаменты для новых турбин. Количество турбин в ветропарке увеличится с 19 до 83, а годовой объем производства электроэнергии вырастет до 1,7 ТВт-ч, что достаточно для обеспечения электроэнергией 900 000 домохозяйств.

Отмечается, что проект Тилигульской ВЭС является частью стратегии ДТЭК по развитию возобновляемых источников энергии в Украине. Компания также планирует строительство ветроэлектростанции мощностью 650 МВт в Полтавской области, а также установку 200 МВт аккумуляторных систем для хранения энергии. К 2030 году ДТЭК имеет целью увеличить мощности возобновляемой энергетики в Украине до 2 ГВт.

Ключевые факты о строительстве Тилигульской ВЭС

Первая очередь проекта была завершена в мае 2023 года и стала первой ветроэлектростанцией, построенной во время войны. Она состоит из 19 турбин Vestas EnVentus V162., генерирующие 114 МВт мощности Общая стоимость первой очереди составила 200 миллионов евро.

Вторая очередь проекта, которая находится на стадии строительства, предусматривает установку еще 64 турбин Vestas EnVentus V162-6,0 МВт. Они прибавят еще 384 МВт мощности и общая стоимость этой части проекта составит около 450 миллионов евро. Проект финансируется ДТЭК при поддержке ведущих международных банков и Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO). Строительство турбин планируется начать в первом квартале 2025 года, а завершение строительства намечено на конец 2026 года. Когда вторая очередь заработает, годовое производство электроэнергии составит около 1,3 ТВтч, что достаточно для энергоснабжения 700 000 домохозяйств.

Когда обе очереди будут завершены, Тилигульская ВЭС станет самой большой ветроэлектростанцией в Украине с установленной мощностью 500 МВт. Проект предусматривает установку 83 турбин общей стоимостью около 650 миллионов евро, а также прокладку 630 км кабелей для передачи энергии. Полная мощность станции позволит производить 1,7 ТВт-ч экологически чистой энергии в год, что обеспечит электроэнергией 900 000 домохозяйств. Кроме того, проект позволит значительно снизить выбросы CO2, ориентировочно на 2,1 миллиона тонн в год, что будет способствовать экологической очистке атмосферы.

Напомним, ДТЭК также начал подготовку к строительству новой ветроэлектростанции на Полтавщине на территории Глобинского общества.