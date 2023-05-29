Тилигульская ВЭС ДТЭК Ахметова вносит вклад в энергонезависимость Украины, - Le Figaro

Тилигульская ветроэлектростанция компании ДТЭК Рината Ахметова, которая была построена в Николаевской области за 100 км до линии фронта, вносит заметный вклад в обеспечение энергетической независимости Украины.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

"19 турбин, монстры мощностью 6 мегаватт (МВт) каждая, тяжелее двух Airbus A330 (730 тонн) с башнями высотой 125 метров, могут обеспечить электроэнергией 200 тыс. домов... Это заметный вклад в энергетическую независимость страны", - говорится в статьи.

Издание отмечает, что при строительстве было проложено более 100 км дорог, а под землю было заложено 600 км кабелей.

"Никто не думал, что в разгар войны можно построить эту ВЭС", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В Le Figaro добавляют, что кроме военных вызовов при строительстве станции работники ДТЭК столкнулись со сложностями из-за сверхсложных погодных условий. В частности, из-за дождей была затоплена строительная площадка, а в результате морозного дождя замерз строительный кран. Но энергетикам ДТЭК удалось преодолеть эти трудности.

Подводя итог статье французские журналисты подчеркивают, что на энергетическом фронте Украина также демонстрирует, что пришло время для контрнаступления.

Напомним, 22 мая, в условиях войны ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС.

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