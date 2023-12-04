ДТЭК планирует закончить строительство крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции в 2025 году

Группа ДТЭК и Vestas 4 декабря подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ветровой электростанции в Николаевской области – проекта, поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Меморандум о взаимопонимании между ДТЭК и Vestas, ведущим мировым производителем ветровых турбин, предусматривает, что датская компания поставит ветровые турбины в Украину для строительства второй очереди Тилигульской ВЭС.

Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, а общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

II очередь ВЭС будет состоять из 64 ветротурбин (по 6 МВт) с общей мощностью 384 МВт. А очередь мощностью 114 МВт была введена в эксплуатацию весной 2023 года.

Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь мощность 500 МВт (83 ветротурбины). Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-ч электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн. тонн.

"ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин ожидается с конца 2024 года", - отметили в ДТЭК.

Там добавили, что инвестиции во вторую очередь Тилигульской ВЭС составят 450 млн. евро и будут профинансированы за счет средств компании, а также передовых западных банков под государственные гарантии.

"Тилигульская ВЭС существенно увеличит устойчивость энергосистемы, поможет укрепить энергетическую безопасность страны и сделает Украину региональным лидером декарбонизации и энергетическим хабом Европы", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Заметим, в мае компания "ДТЭК" успешно запустила первую фазу Тилигульской ветроэлектростанции. Этот проект становится первой в мире ветроэлектростанцией, построенной в условиях военного конфликта.

Первая фаза Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной всего в 100 км от оккупированной российскими войсками территории, уже начала производить экологически чистую электроэнергию.

Отметим, сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт. Увеличение зеленого поколения до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей энергосистемы.

Напомним, энергетическая компания "ДТЭК" начинает подготовку к строительству новой ветроэлектростанции на Полтавщине на территории Глобинского общества.