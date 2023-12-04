ДТЕК планує закінчити будівництво найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції у 2025 році

Група ДТЕК і Vestas 4 грудня підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської вітрової електростанції у Миколаївській області - проєкта, який підтримують Європейська комісія та уряди України і Данії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Меморандум про взаєморозуміння між ДТЕК та Vestas, провідним світовим виробником вітрових турбін, передбачає, що данська компанія поставить вітрові турбіни в Україну для будівництва другої черги Тилігульської ВЕС.

Зазначається, що встановлена потужність Тилігульської ВЕС складе 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій в проєкт перевищать 650 млн євро.

ІІ черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт. І черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт (83 вітротурбіни). Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон.

"ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року", - зауважили в ДТЕК.

Там додали, що інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС складуть 450 млн євро та будуть профінансовані за рахунок коштів компанії, а також передових західних банків під державні гарантії.

«Тилігульська ВЕС суттєво збільшить стійкість енергосистеми, допоможе укріпити енергетичну безпеку країни і зробить Україну регіональним лідером декарбонізації та енергетичним хабом Європи», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Зауважимо, у травні компанія "ДТЕК" успішно запустила першу фазу Тилігульської вітроелектростанції. Цей проект стає першою в світі вітроелектростанцією, яка була побудована в умовах воєнного конфлікту.

Перша фаза Тилігульської вітроелектростанції, розташованої всього за 100 км від окупованої російськими військами території, вже почала виробляти екологічно чисту електроенергію.

Зазначимо, сьогодні в Україні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 ГВт. Збільшення зеленої генерації до 30 ГВт дозволило б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей енергосистеми.

Нагадаємо, енергетична компанія “ДТЕК” починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині на території Глобинської громади.