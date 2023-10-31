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Категорія
Енергетика
Дата публікації

В Україні побудують нову вітроелектростанцію: де саме

ДТЕК починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції
ДТЕК починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції

Енергетична компанія “ДТЕК” починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба "ДТЕК".

Там зауважили, що продовжують зміцнювати енергетичну безпеку України під час війни.

"Будівництво нового вітрового парку заплановано в Полтавській області, на території Глобинської громади. Наразі тривають підготовчі роботи", - підкреслили в компанії.

Зазначається, що "ДТЕК" цілеспрямовано та усвідомлено йде в цей регіон, оскільки він є енергодефіцитним і потужна електростанція тут дуже потрібна.

"Електроенергія з Полтавської вітроелекстростанції дасть поштовх для більш стрімкого розвитку регіону", - переконані в "ДТЕК".

Зауважимо, у травні компанія "ДТЕК" успішно запустила нову вітроелектростанцію в Миколаївській області. Цей проект стає першою в світі вітроелектростанцією, яка була побудована в умовах воєнного конфлікту.

Перша фаза Тилігульської вітроелектростанції, розташованої всього за 100 км від окупованої російськими військами території Миколаївської області, вже почала виробляти екологічно чисту електроенергію.

Зазначимо, сьогодні в Україні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 ГВт. Збільшення зеленої генерації до 30 ГВт дозволило б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей енергосистеми.

 Нагадаємо, Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.

Автор:
Світлана Манько