Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС

Навколо Чорнобильської атомної електростанції у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію.

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Декларацію про відповідні наміри було підписано в Мінприроди України під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, передає Tagesschau.

Як пише "Суспільне", Бербок зауважила, що завдяки вітровій електростанції ЧАЕС буде символом відновлювальної енергетики.

Також міністерка додала, що Німеччина працює над тим, аби європейська енергосистема була більше з'єднана з українською.

Зелена енергетика навколо ЧАЕС

Біля Чорнобильскій АЕС у 2018 році відкрили першу сонячну електростанцію. Повідомлялося, що там встановлено 3762 сонячні модулі, побудовано та обладнано трансформаторні підстанції, а також створено систему фізичного захисту конструкцій.

Що стосується вітроенергетики, то в листопаді того року Кабінет міністрів схвалив виділення землі в зоні відчуження під вітрову електростанцію. Компанії "Вітряний парк Поліський" дозволили розробку проєкту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об'єктів вітрової енергетики. Ішлося про територію площею 7 гектарів. Як писало тоді "Інтерфакс-Україна", рішення передбачало, що в подальшому ділянку передауть фірмі в оренду на 49 років для розміщення вітрової електростанції.