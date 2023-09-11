Украина и Германия планируют построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС

Вокруг Чернобыльской атомной электростанции в будущем может быть построена ветровая электростанция.

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Декларация о соответствующих намерениях была подписана в Минприроды Украины во время визита министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, передает Tagesschau.

Как пишет "Суспільне", Бербок отметила, что благодаря ветровой электростанции ЧАЭС будет символом возобновляемой энергетики.

Также министр добавила, что Германия работает над тем, чтобы европейская энергосистема была больше соединена с украинской.

Зеленая энергетика вокруг ЧАЭС

Возде Чернобыльской АЭС в 2018 году открыли первую солнечную электростанцию. Сообщалось, что там установлено 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, а также создана система физической защиты конструкций.

Что касается ветроэнергетики, то в ноябре того же года Кабинет министров одобрил выделение земли в зоне отчуждения под ветровую электростанцию. Компании "Вітряний парк Поліський" разрешили разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики. Речь шла о территории площадью 7 гектаров. Как писало тогда "Интерфакс-Украина", решение предполагало, что в дальнейшем участок будет передан фирме в аренду на 49 лет для размещения ветровой электростанции.