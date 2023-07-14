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В Украине построят ядерный научный хаб: какова его цель
В Славутиче будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Отмечается, что цель хаба – создать условия для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.
"Хаб позволит объединить усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры", - отмечают в "Энергоатоме".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, строительство такого центра будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, поиску путей дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции.
Хаб также будет рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.
Отметим, что американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на проектирование, производство и поставку систем длительного охлаждения гермооболочки для модернизации энергоблоков одной из отечественных АЭС.