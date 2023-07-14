В Украине построят ядерный научный хаб: какова его цель

В Славутиче будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что цель хаба – создать условия для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.

"Хаб позволит объединить усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры", - отмечают в "Энергоатоме".

Кроме того, строительство такого центра будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, поиску путей дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции.

Хаб также будет рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.

Отметим, что американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на проектирование, производство и поставку систем длительного охлаждения гермооболочки для модернизации энергоблоков одной из отечественных АЭС.