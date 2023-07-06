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Болгария начала переговоры с Украиной о передаче двух ядерных реакторов: что происходит
Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил начало переговоров с Украиной о возможности передачи последней двух ядерных реакторов ВВЭР-1000 с недостроенной атомной электростанции возле города Белене.
Об этом свидетельствует его ответ на вопрос на совместного пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в Болгарию 6 июля. Он, в частности, касался и оценки некоторых экспертов, что данные энергоблоки якобы могут не быть полезными для Украины.
"Я тоже читал мнения разных "экспертов" о том, что, возможно, уже начались разговоры о том, могли бы ли эти реакторы быть использованы на одной из атомных станций в Украине. Конечно, это только начало переговоров. Есть очень много технических параметров, есть очень много финансовых, экономических параметров, которые следует обсудить", - сказал Денков.
По его словам, разговор 6 июля по сути шел только о "крупном оборудовании, которое могло бы быть использовано в Украине", если эти переговоры приведут к договоренности относительно того, как это соглашение можно реализовать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Поэтому просьба слушать то, что говорит министр энергетики, что говорит правительство. Потому что очень часто так называемые "экспертные" мнения либо не отражают [реальности], либо недостаточно осведомлены, либо, возможно, ангажированы какими-либо другими интересами и злоупотребляют информацией", - добавил Денков.
Между тем, парламент Болгарии, как передают местные СМИ, в четверг разрешил министру энергетики и тезке президента Румену Радеву ведение переговоров со своим украинским коллегой Германом Галущенко или другим представителем Минэнерго Украины о возможности продажи оборудования, предназначенного для АЭС "Белене".
За это проголосовало 155 депутатов, хотя 57 высказались против. К последним относятся фракции Болгарской социалистической партии и партии "Возрождение", считающейся ультраправой и пророссийской. Обе, напомним, выступают и против передачи Украине оружия.
Согласно принятому решению, цена продажи не может быть ниже той, которую заплатила Болгария за оборудование - почти 1,2 миллиарда левов (сейчас около 24,7 миллиарда гривен, или около 610 миллионов евро). Планируется, что переговоры будут проведены в течение 60 дней.
Что Украина говорит официально
В свою очередь, в официальном сообщении пресс-службы президента о встрече в Болгарии Галущенко с коллегой Радевым никакой конкретики относительно АЭС не приводится. Впрочем, сообщается, что в присутствии Зеленского и Денкова они подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами.
"Документ имеет целью создание рамочных условий для углубления сотрудничества в энергетическом секторе Украины и Болгарии на основе принципа взаимной выгоды и с учетом общих интересов и целей обеих стран", - говорится в сообщении.
Стороны обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие, безопасность и благополучие своих народов, расширение сотрудничества и всеобщую приверженность защите окружающей среды и смягчение последствий изменения климата, сокращение выбросов углерода.
С учетом статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский союз и обязательств Болгарии как государства-члена ЕС стороны также договорились активизировать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере ядерной энергетики, "зеленой" энергетики, водорода, систем накопления энергии и "умных" сетей.
Также указано, что приоритетами в сотрудничестве двух стран определены обмен знаниями и опытом по защите энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз.
В свою очередь, в Минэнерго описали договоренность несколько предметнее. Так, согласно меморандуму, стороны активизируют предоставление экспертных и инженерных услуг и решений в сфере ядерной энергетики путем проведения независимой экспертизы по оценке безопасности ядерных объектов и обмена экспертами, доступа к инфраструктуре и участия в совместных проектах и инициативах, предусматривающих совместную деятельность в сфере ядерной энергетики
Кроме того, документ предусматривает содействие сотрудничеству на всех этапах ядерного топливного цикла, осуществление деятельности и предоставление услуг, связанных с продлением срока эксплуатации ядерных объектов, с целью повышения безопасности и/или улучшения их эксплуатационных характеристик. Обмен знаниями и опытом защиты энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз также определены как приоритетные в сотрудничестве.
Что пишут на Западе
Отметим, что ранее в четверг американское издание The Wall Street Journal заявило со ссылкой на должностных лиц, знакомых с ситуацией, что Болгария уже приближается к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого критического оборудования украинской НАЭК "Энергоатом".
По данным WSJ, поскольку Украине будет трудно заплатить вышеупомянутую сумму в более чем 600 миллионов евро, одним из вариантов, который обсуждается между болгарскими и американскими чиновниками, заключается в том, что США внесут свой вклад в виде помощи Украине. Другим вариантом расчета называется вариант, при котором Болгария получит миноритарной долю в Хмельницкой АЭС в Украине.
Предыстория АЭС "Белене"
Строительство АЭС "Белене" на берегу Дуная на севере Болгарии было начато в 1987 году, однако в 1990-м приостановлено и законсервировано. В 2008 году Болгария договорилась о достройке объекта с "Атомстройэкспортом" - подразделением российской корпорации "Росатом", однако из-за финансовых разногласий проект в течение следующих нескольких лет так и не был реализован.
В феврале 2013 года парламент Болгарии решил заморозить проект, несмотря на прошедший в январе национальный референдум: на нем за "строительство новой АЭС" высказались 61,5% избирателей, однако явка была крайне малой - 20,2% (при установленной 60%, чтобы референдум считался юридически обязывающим). При этом в городе Белене явка составила 70,5%, а за достройку АЭС высказались 94% избирателей.
В июне 2016 года Международный арбитражный суд присудил "Атомстройэкспорту" компенсацию в размере 620 миллионов евро за уже изготовленное для завода оборудование, которое после оплаты должно было быть доставлено в Болгарию.
В июне 2018 года парламент снова высказался за возобновление поиска возможностей для достройки АЭС "Белене" вместе со стратегическим инвестором на рыночных началах. В 2019 году Минэнерго Болгарии объявило, что заявки на участие в отборе инвестора подали 13 компаний, из которых пять были предварительно отобраны как перспективные. В конце концов из-за пандемии коронавируса процедура выбора так и не была завершена.
В январе же 2021 года болгарское правительство, которое тогда возглавлял Бойко Борисов, объявило, что отказывается от достройки новой АЭС "Белене" и намерено использовать поставленное "Росатомом" оборудование для возведения нового реактора на единственной действующей в стране АЭС "Козлодуй", которая с конца 2006 года имеет только два реактора ВВЭР-1000 (а ранее использовала также четыре менее мощных реактора ВВЭР-440).
В феврале 2022 года новый премьер Болгарии Кирилл Петков подтвердил, что страна решила отказаться от идеи достройки АЭС "Белене", но будет рассматривать возможность расширения АЭС "Козлодуй".