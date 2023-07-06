Болгария начала переговоры с Украиной о передаче двух ядерных реакторов: что происходит

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил начало переговоров с Украиной о возможности передачи последней двух ядерных реакторов ВВЭР-1000 с недостроенной атомной электростанции возле города Белене.

Об этом свидетельствует его ответ на вопрос на совместного пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в Болгарию 6 июля. Он, в частности, касался и оценки некоторых экспертов, что данные энергоблоки якобы могут не быть полезными для Украины.

"Я тоже читал мнения разных "экспертов" о том, что, возможно, уже начались разговоры о том, могли бы ли эти реакторы быть использованы на одной из атомных станций в Украине. Конечно, это только начало переговоров. Есть очень много технических параметров, есть очень много финансовых, экономических параметров, которые следует обсудить", - сказал Денков.

По его словам, разговор 6 июля по сути шел только о "крупном оборудовании, которое могло бы быть использовано в Украине", если эти переговоры приведут к договоренности относительно того, как это соглашение можно реализовать.

"Поэтому просьба слушать то, что говорит министр энергетики, что говорит правительство. Потому что очень часто так называемые "экспертные" мнения либо не отражают [реальности], либо недостаточно осведомлены, либо, возможно, ангажированы какими-либо другими интересами и злоупотребляют информацией", - добавил Денков.

Между тем, парламент Болгарии, как передают местные СМИ, в четверг разрешил министру энергетики и тезке президента Румену Радеву ведение переговоров со своим украинским коллегой Германом Галущенко или другим представителем Минэнерго Украины о возможности продажи оборудования, предназначенного для АЭС "Белене".

За это проголосовало 155 депутатов, хотя 57 высказались против. К последним относятся фракции Болгарской социалистической партии и партии "Возрождение", считающейся ультраправой и пророссийской. Обе, напомним, выступают и против передачи Украине оружия.

Согласно принятому решению, цена продажи не может быть ниже той, которую заплатила Болгария за оборудование - почти 1,2 миллиарда левов (сейчас около 24,7 миллиарда гривен, или около 610 миллионов евро). Планируется, что переговоры будут проведены в течение 60 дней.

Что Украина говорит официально

В свою очередь, в официальном сообщении пресс-службы президента о встрече в Болгарии Галущенко с коллегой Радевым никакой конкретики относительно АЭС не приводится. Впрочем, сообщается, что в присутствии Зеленского и Денкова они подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами.

"Документ имеет целью создание рамочных условий для углубления сотрудничества в энергетическом секторе Украины и Болгарии на основе принципа взаимной выгоды и с учетом общих интересов и целей обеих стран", - говорится в сообщении.

Стороны обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие, безопасность и благополучие своих народов, расширение сотрудничества и всеобщую приверженность защите окружающей среды и смягчение последствий изменения климата, сокращение выбросов углерода.

С учетом статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский союз и обязательств Болгарии как государства-члена ЕС стороны также договорились активизировать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере ядерной энергетики, "зеленой" энергетики, водорода, систем накопления энергии и "умных" сетей.

Также указано, что приоритетами в сотрудничестве двух стран определены обмен знаниями и опытом по защите энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз.

Подписание меморандума Галущенко и Радевым. Фото: Минэнерго Украины

В свою очередь, в Минэнерго описали договоренность несколько предметнее. Так, согласно меморандуму, стороны активизируют предоставление экспертных и инженерных услуг и решений в сфере ядерной энергетики путем проведения независимой экспертизы по оценке безопасности ядерных объектов и обмена экспертами, доступа к инфраструктуре и участия в совместных проектах и инициативах, предусматривающих совместную деятельность в сфере ядерной энергетики

Кроме того, документ предусматривает содействие сотрудничеству на всех этапах ядерного топливного цикла, осуществление деятельности и предоставление услуг, связанных с продлением срока эксплуатации ядерных объектов, с целью повышения безопасности и/или улучшения их эксплуатационных характеристик. Обмен знаниями и опытом защиты энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз также определены как приоритетные в сотрудничестве.

Что пишут на Западе

Отметим, что ранее в четверг американское издание The Wall Street Journal заявило со ссылкой на должностных лиц, знакомых с ситуацией, что Болгария уже приближается к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого критического оборудования украинской НАЭК "Энергоатом".

По данным WSJ, поскольку Украине будет трудно заплатить вышеупомянутую сумму в более чем 600 миллионов евро, одним из вариантов, который обсуждается между болгарскими и американскими чиновниками, заключается в том, что США внесут свой вклад в виде помощи Украине. Другим вариантом расчета называется вариант, при котором Болгария получит миноритарной долю в Хмельницкой АЭС в Украине.

Предыстория АЭС "Белене"

Строительство АЭС "Белене" на берегу Дуная на севере Болгарии было начато в 1987 году, однако в 1990-м приостановлено и законсервировано. В 2008 году Болгария договорилась о достройке объекта с "Атомстройэкспортом" - подразделением российской корпорации "Росатом", однако из-за финансовых разногласий проект в течение следующих нескольких лет так и не был реализован.

В феврале 2013 года парламент Болгарии решил заморозить проект, несмотря на прошедший в январе национальный референдум: на нем за "строительство новой АЭС" высказались 61,5% избирателей, однако явка была крайне малой - 20,2% (при установленной 60%, чтобы референдум считался юридически обязывающим). При этом в городе Белене явка составила 70,5%, а за достройку АЭС высказались 94% избирателей.

В июне 2016 года Международный арбитражный суд присудил "Атомстройэкспорту" компенсацию в размере 620 миллионов евро за уже изготовленное для завода оборудование, которое после оплаты должно было быть доставлено в Болгарию.

В июне 2018 года парламент снова высказался за возобновление поиска возможностей для достройки АЭС "Белене" вместе со стратегическим инвестором на рыночных началах. В 2019 году Минэнерго Болгарии объявило, что заявки на участие в отборе инвестора подали 13 компаний, из которых пять были предварительно отобраны как перспективные. В конце концов из-за пандемии коронавируса процедура выбора так и не была завершена.

В январе же 2021 года болгарское правительство, которое тогда возглавлял Бойко Борисов, объявило, что отказывается от достройки новой АЭС "Белене" и намерено использовать поставленное "Росатомом" оборудование для возведения нового реактора на единственной действующей в стране АЭС "Козлодуй", которая с конца 2006 года имеет только два реактора ВВЭР-1000 (а ранее использовала также четыре менее мощных реактора ВВЭР-440).

В феврале 2022 года новый премьер Болгарии Кирилл Петков подтвердил, что страна решила отказаться от идеи достройки АЭС "Белене", но будет рассматривать возможность расширения АЭС "Козлодуй".