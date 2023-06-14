Безпека ядерних об‘єктів: в Україні модернізують системи охолодження однієї з АЕС

Американська компанія Westinghouse і НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що Westinghouse на прохання "Енергоатома" вперше розробив систему довготривалого охолодження контайнменту.

"Вона стала справжнім технологічним проривом і суттєво підвищить безпеку реакторних установок ВВЕР-440 радянського виробництва", - наголошують в "Енергоатомі".

Зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок.

"Цей контракт є частиною нашого зобов’язання допомогти Україні у забезпеченні надійного та безпечного енергетичного майбутнього. Такі інновації у сфері безпеки, як системи тривалого охолодження гермооболонки, підвищать захищеність реакторів ВВЕР-440 Енергоатома на десятиліття вперед", – сказав Ден Самнер, президент Westinghouse з експлуатації.

"Два українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень", - наголосив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, в липні "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС 5-го та 6-го енергоблоків за технологією AP1000, який передбачає передачу НАЕК технічних даних ядерних реакторів саме для оновлення ТЕО будівництва.

Зауважимо, що Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків реакторів ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.