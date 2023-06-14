Безопасность ядерных объектов: в Украине модернизируют системы охлаждения одной из АЭС

Американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на проектирование, производство и поставку систем длительного охлаждения гермооболочки для модернизации энергоблоков одной из отечественных АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Westinghouse по просьбе "Энергоатома" впервые разработал систему долговременного охлаждения контайнмента.

"Она стала настоящим технологическим прорывом и существенно повысит безопасность реакторных установок ВВЭР-440 советского производства", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Указанная система в случае аварии обеспечивает длительное содержание активной зоны реактора в безопасном состоянии, поэтому ее установка положительно повлияет на безопасность ядерных объектов Украины и обеспечит дополнительную защиту реакторных установок.

"Этот контракт является частью нашего обязательства помочь Украине в обеспечении надежного и безопасного энергетического будущего. Такие инновации в сфере безопасности, как системы длительного охлаждения гермооболочки, повысят защищенность реакторов ВВЭР-440 Энергоатома на десятилетие вперед", – сказал Ден Самнер, президент Westinghouse по эксплуатации.

"Два украинских ВВЭР-440 после ее установки будут наиболее безопасными реакторами такого типа в мире. Устраняются недостатки советского проекта, поэтому безопасность ядерных объектов Украины выходит на новый уровень", - подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, в июле 2022 года "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали новый контракт по углублению сотрудничества в вопросе строительства на Хмельницкой АЭС 5-го и 6-го энергоблоков по технологии AP1000, предусматривающего передачу НАЭК технических данных ядерных реакторов именно для обновления ТЭО строительства.

Отметим, что Украина уже приступила к производству составных частей топливных блоков реакторов ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440.