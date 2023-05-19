Украина должна начать производить ядерное топливо самостоятельно, – Галущенко

В Министерстве энергетики считают, что у Украины есть потенциал и страна должна работать в направлении налаживания производства ядерного топлива и строительства малых модульных реакторов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба правительства.

"У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией", - сказал министр.

Он отметил, что в направлении развития уранодобывающей отрасли у украинского ГП "НАЭК "Энергоатом" есть договоренности по сотрудничеству с канадской компанией САМЕСО.

Замещение России на рынке урана тоже является приоритетным, подчеркнул Галущенко. Страна-агрессор имеет около 40% этого рынка и сотрудничает со многими странами. Поэтому, по словам министра, задача Украины – вытеснить РФ оттуда, чего также пытаются достичь страны G7.

Среди долгосрочных задач отрасли – строительство новых ядерных блоков, новых атомных станций и малых модульных реакторов.

"Атомная энергетика будет развиваться со строительством как новых крупных блоков, так и малых модульных реакторов. Сегодня – это будущее, и весь мир движется в этом направлении. Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать", - подытожил Галущенко.

Заметим, что конкретных шагов по производству ядерного топлива глава Минэнерго не назвал.

Ранее в "Энергоатоме" уточняли, что Украина сможет самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии американской компании Westinghouse ориентировочно в 2026 году. Заметим, что Украина уже приступила к производству составных частей топливных блоков реакторов ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440.