ДТЭК планирует подготовить проект Полтавской ВЭС мощностью 650 МВт к октябрю 2025 года

Энергохолдинг ДТЭК намерен до октября 2025 года вывести проект строительства Полтавской ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт на стадию готовности к началу строительства (RTB). Также компания планирует создать инвестиционный консорциум по реализации этого проекта.

Об этом сообщил генеральный директор холдинга Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

О проекте

Мощность Полтавской ВЭС составляет 650 МВт, что значительно превышает мощность Тилигульской ВЭС в 500 МВт.

ДТЭК заключил соглашение с производителем ветротурбин Vestas по ее достройке, о чем было объявлено на форуме в Давосе 22 января.

"Это будет большой проект, поэтому нам обязательно нужно сформировать консорциум. Мы привлечем финансистов и экспертов-партнеров. Поэтому мы двигаемся очень быстро", — отметил генеральный директор ДТЭК.

О Полтавской ВЭС

Полтавская ветровая электростанция — ветровая электростанция в Украине, которая строится компанией ДТЭК ВИЭ. Планируемая проектная мощность 650 МВт, ориентировочная стоимость строительства $976 млн.

Отмечается, что в конце июня 2024 г. Группа "ДТЭК ВДЭ" получила технические условия для подключения Полтавской ветровой электростанции мощностью 650 МВт к энергосистеме, что является важным этапом в проектировании подстанции для сбора мощности будущей станции.

О строительстве ІІ очереди Тилигульской ВЭС

22 января 2025 года ДТЭК объявил о привлечении EUR370 млн кредитов для строительства II очереди Тилигульской ВЭС мощностью 384 МВт, из которых большинство пойдет на закупку 64 ветровых турбин Vestas.

Общая стоимость проекта роста мощности станции до 500 МВт составляет EUR450 млн, из которых EUR80 млн будет профинансировано за счет собственных средств ДТЭК. Строительство начнется немедленно.

Тилигульская ВЭС после завершения строительства будет самой большой в Восточной Европе. Ее первая очередь 114 МВт стоимостью примерно в EUR200 млн начала работу в мае 2023 года.