- Категорія
- Техно
- Дата публікації
-
Американська ШІ-компанія придбала український стартап онлайн-замовлень
Американська компанія SoundHound AI придбала заснований українцями стартап Allset, який розробляє платформу для оформлення онлайн-замовлень із ресторанів і самовивозу.
Про це виданню AIN.UA повідомили компанії.
Зазначається, що суму угоди при цьому не розголошують.
Компанія SoundHound AI розробляє голосового ШІ-помічника для клієнтів, який може розмовляти на "багатьох мовах". Планується інтеграція цього помічника в платформу Allset для покращення сервісу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Згідно з пресрелізом, помічник зі штучним інтелектом полегшить клієнтам замовлення їжі та напоїв в "автомобілях, телевізорах і смартпристроях".
У рамках угоди наявні та нові партнери Allset матимуть повний доступ до набору продуктів голосового ШІ від SoundHound для підвищення ефективності, зниження витрат і збільшення продажів.
Команда стартапу та співзасновники - Стас Матвієнко та Анна Поліщук, продовжать працювати та застосують свій великий досвід роботи на ринку.
За словами СЕО і співзасновника SoundHound AI Кейвана Мохаджера, Allset допоможе SoundHound запропонувати рішення голосового ШІ ще більшій кількості ресторанів, які хочуть підвищити операційну ефективність. Команда Allset має багатий досвід роботи на ринку і знання, які допоможуть втілити в життя велике бачення екосистеми голосової комерції.
"Разом ми плануємо надати людям зручні способи замовляти їжу та робити інші транзакції, просто розмовляючи", — додав він.
Що відомо про Allset
Allset має офіси в Києві, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. У серпні 2022 року компанія скоротила 30% штату, звільнивши 29 спеціалістів.
У 2020 році Forbes включив Allset до свого рейтингу "Найкращі роботодавці стартапів Америки-2020", де компанія посіла 263 місце серед кращих 500 стартапів, обраних з понад 2500 претендентів.
Фото: ua.depositphotos.com