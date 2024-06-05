Одеська IT-компанія Digis оголосила про об'єднання з аутсорсером Scalamandra

Одеська IT-компанія Digis оголосила про обʼєднання з нішевим аутсорсером Scalamandra під брендом Digis Group.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає Forbes.

При цьому засновник компанії Digis Нік Нагаткін оцінює суму угоди від 500 000 доларів до 1 мільйона доларів.

Згідно з повідомленням пресслужби, команда Digis почала створювати мережу нішевих агенцій, що спеціалізуються на конкретних технологіях і галузях послуг, щоб зміцнити пропозицію компанії.

Рішення про створення стратегічного партнерства із Scalamandra було продиктоване особистими інвестиціями засновника компанії Ніка Нагаткіна у компанію у 2023 році. Ідея партнерства полягає у наданні послуг функціонального програмування наявним і потенційним клієнтам, а також у допомозі цим компаніям переходити на інші мови програмування, коли це необхідно.

Після завершення угоди команда Scalamandra приєднається до Digis.

Видання зазначає, що ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України. Частка ІТ в експорті послуг перевищує 40%, а у загальному експорті – 13%.

Довідка

Digis – міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення, заснована у 2015 році Ніком Нагаткіним (включений до списку Forbes "30 до 30 років" у Європі у сфері технологій). Наразі у компанії працюють 200 професіоналів, що спеціалізуються на розробці продуктів під ключ і послугах аутстафінгу.

Компанія має офіси на Кіпрі, в Одесі й Бухаресті. Серед клієнтів Digis – PwC, BlaBlaCar, HubSpot, Huma та інші. Компанія не розкриває свої показники з виторгу, лише заявляє, що вони зростають.

Восени 2023 року аутсорсингова компанія холдингового типу InSoft.Partners серійного IT-підприємця Віталія Горового проінвестувала кошти в Digis. Суму угоди сторони не розкрили, але за словами Нагаткіна, Digis залучили InSoft.Partners не лише заради грошей, а й для партнера, який буде брати участь у розвитку компанії разом із командою, що діє.

Scalamandra з командою з 15 людей заснована у 2020 році. Спеціалізується на функціональному програмуванні аутстафі рідкісних інженерів, що володіють мовою програмування Scala.

Фото: ua.depositphotos.com