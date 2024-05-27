Українська ІТ-компанія N-iX оголосила про вихід на ринок Румунії

Одна з найбільших компаній з розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу в Україні – N-iX – виходить на ринок Румунії. Компанія відкрила офіс у Бухаресті й планує найняти більше 100 ІТ-спеціалістів протягом наступних двох років.

Про це йдеться у пресрелізі N-iX, передає Forbes.

Зазначається, що це розширення є стратегічним кроком для N-iX, що підкреслює прагнення компанії до зростання на одному з найбільш динамічних технологічних ринків Європи.

За словами директора N-iX Romania Дана Букуреану, відкривши офіс у Бухаресті, компанія прагне тісніше співпрацювати з місцевими фахівцями та надавати інноваційні рішення своїм глобальним клієнтам.

N-iX заявила, що для компанії важливі гнучкість та баланс між роботою й особистим життям, тож прагнутиме створити робоче середовище, яке приваблює та підтримує талановитих людей у їхньому розвитку.

N-iX планує найняти понад 100 ІТ-спеціалістів протягом наступних двох років.

Серед актуальних зараз вакансій, як пише Dou.ua, є наступні:

— Middle Full-Stack TypeScript Engineer;

— Senior Full-Stack Engineer (React/Node.js);

— Senior Machine Learning Engineer;

— Senior Java Engineer (with JavaServer Faces);

— Senior/Lead Software Development Engineer in Test;

— Senior Full Stack Engineer (Java + React) та інші.

Більшість позицій передбачають можливість дистанційної роботи. Ознайомитися з усіма вакансіями N-iX можна за посиланням.

Довідка:

N-iX надає послуги у сфері розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу. Компанія пропонує рішення у сфері програмної інженерії, хмарних технологій, аналітики даних, вбудованого програмного забезпечення, Інтернету речей, машинного навчання та інших технологій. Наразі в N-iX працює понад 2 200 співробітників.