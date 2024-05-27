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Украинская ИТ-компания N-iX объявила о выходе на рынок Румынии
Одна из крупнейших компаний по разработке программного обеспечения и ИТ-аутсорсинга в Украине – N-iX – выходит на рынок Румынии. Компания открыла офис в Бухаресте и планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение следующих двух лет.
Об этом говорится в пресс-релизе N-iX, передает Forbes.
Отмечается, что это расширение является стратегическим шагом для N-iX, подчеркивающим стремление компании к росту на одном из наиболее динамичных технологических рынков Европы.
По словам директора N-iX Romania Дана Букуреана, открыв офис в Бухаресте, компания стремится сотрудничать с местными специалистами и предоставлять инновационные решения своим глобальным клиентам.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
N-iX заявила, что для компании важны гибкость и баланс между работой и личной жизнью, поэтому будет стремиться создать рабочую среду, которая привлекает и поддерживает талантливых людей в их развитии.
N-iX планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение следующих двух лет.
Среди актуальных вакансий, как пишет Dou.ua, есть следующие:
- Middle Full-Stack TypeScript Engineer;
- Senior Full-Stack Engineer (React/Node.js);
- Senior Machine Learning Engineer;
- Senior Java Engineer (с JavaServer Faces);
- Senior/Lead Software Development Engineer in Test;
— Senior Full Stack Engineer (Java+React) и другие.
Большинство позиций предполагает возможность дистанционной работы. Ознакомиться со всеми вакансиями N-iX можно по ссылке.
Справка:
N-iX предоставляет услуги в области разработки программного обеспечения и ИТ-аутсорсинга. Компания предлагает решения в области программной инженерии, облачных технологий, аналитики данных, встроенного программного обеспечения, Интернета вещей, машинного обучения и других технологий. Сейчас в N-iX работает более 2 200 сотрудников.