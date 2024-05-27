Украинская ИТ-компания N-iX объявила о выходе на рынок Румынии

Одна из крупнейших компаний по разработке программного обеспечения и ИТ-аутсорсинга в Украине – N-iX – выходит на рынок Румынии. Компания открыла офис в Бухаресте и планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение следующих двух лет.

Об этом говорится в пресс-релизе N-iX, передает Forbes.

Отмечается, что это расширение является стратегическим шагом для N-iX, подчеркивающим стремление компании к росту на одном из наиболее динамичных технологических рынков Европы.

По словам директора N-iX Romania Дана Букуреана, открыв офис в Бухаресте, компания стремится сотрудничать с местными специалистами и предоставлять инновационные решения своим глобальным клиентам.

N-iX заявила, что для компании важны гибкость и баланс между работой и личной жизнью, поэтому будет стремиться создать рабочую среду, которая привлекает и поддерживает талантливых людей в их развитии.

N-iX планирует нанять более 100 ИТ-специалистов в течение следующих двух лет.

Среди актуальных вакансий, как пишет Dou.ua, есть следующие:

- Middle Full-Stack TypeScript Engineer;

- Senior Full-Stack Engineer (React/Node.js);

- Senior Machine Learning Engineer;

- Senior Java Engineer (с JavaServer Faces);

- Senior/Lead Software Development Engineer in Test;

— Senior Full Stack Engineer (Java+React) и другие.

Большинство позиций предполагает возможность дистанционной работы. Ознакомиться со всеми вакансиями N-iX можно по ссылке.

Справка:

N-iX предоставляет услуги в области разработки программного обеспечения и ИТ-аутсорсинга. Компания предлагает решения в области программной инженерии, облачных технологий, аналитики данных, встроенного программного обеспечения, Интернета вещей, машинного обучения и других технологий. Сейчас в N-iX работает более 2 200 сотрудников.