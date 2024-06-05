Одесская IT-компания Digis объявила об объединении с аутсорсером Scalamandra

Одесская IT-компания Digis объявила об объединении с нишевым аутсорсером Scalamandra под брендом Digis Group.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Forbes.

При этом основатель компании Digis Ник Нагаткин оценивает сумму сделки от 500 000 долларов до 1 миллиона долларов.

Согласно сообщению пресс-службы, команда Digis начала создавать сеть нишевых агентств, специализирующихся на конкретных технологиях и сферах услуг, чтобы укрепить предложение компании.

Решение о создании стратегического партнерства со Scalamandra было продиктовано личными инвестициями основателя компании Ника Нагаткина в 2023 году. Идея партнерства заключается в предоставлении услуг функционального программирования имеющимся и потенциальным клиентам, а также в помощи этим компаниям переходить на другие языки программирования, когда это необходимо.

После завершения сделки команда Scalamandra присоединится к Digis.

Издание отмечает, что ИТ является одним из важнейших экспортных секторов Украины. Доля ИТ в экспорте услуг превышает 40%, а в общем экспорте – 13%.

Справка

Digis – международная компания по разработке программного обеспечения, основанная в 2015 году Ником Нагаткиным (включен в список Forbes "30 до 30 лет" в Европе в сфере технологий). В настоящее время в компании работают 200 профессионалов, специализирующихся на разработке продуктов под ключ и услугах аутстафинга.

Компания имеет офисы на Кипре, Одессе и Бухаресте. Среди клиентов Digis – PwC, BlaBlaCar, HubSpot, Huma и другие. Компания не раскрывает свои показатели по выручке, только заявляет, что они растут.

Осенью 2023 года аутсорсинговая компания холдингового типа InSoft.Partners серийного IT-предпринимателя Виталия Горового проинвестировала средства в Digis. Сумму сделки стороны не раскрыли, но по словам Нагаткина, Digis привлекли InSoft.Partners не только ради денег, но и для партнера, который будет участвовать в развитии компании вместе с действующей командой.

Scalamandra с командой из 15 человек основана в 2020 году. Специализируется на функциональном программировании аутстафа редких инженеров, владеющих языком программирования Scala.

Фото: ua.depositphotos.com