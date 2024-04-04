JobCannon оголосив про придбання стартапу Adsme

Українсько-британський стартап у сфері рекрутингу JobCannon, оголосив про придбання маркетингової компанії Adsme. Угода передбачає повне поглинання Adsme та інтегрування її технології у рекрутингову ШІ-платформу JobCannon.

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Про це пише видання Forbes.

Деталі угоди між компаніями не розголошуються, проте відомо, що вона буде профінансована кількома траншами.

Вказано, що технологія Adsme буде інтегрована у платформу JobCannon для вдосконалення алгоритмів підбору кандидатів.

Це придбання має на меті посилити можливості JobCannon у сфері рекрутингу шляхом впровадження передових маркетингових інструментів на базі штучного інтелекту.

Видання пише, що співзасновник Adsme Віктор Левченко приєднається до команди JobCannon та посів посаду технічного директора.

“Завдяки об’єднанню технологічних напрацюваннь ШІ, зроблених Adsme та JobCannon, ми зможемо змінити звичні алгоритми на ринку найму та вдосконалити його бізнес-модель в цілому. Головна мета — стати головним ресурсом, що об’єднає найсильніших кандидатів та найкращі компанії.”- розповів Левченко.

Маркетинговий стартап Adsme був заснований у 2022 році українцями Віктором Левченком та Данилом Орловим. Компанія розробила ШІ-алгоритми для аналізу та прогнозування ефективності візуальної й текстової реклами у Facebook та Instagram. За оцінками, Adsme була оцінена до $1 млн.

JobCannon також було створено у 2022 році трьома українцями: Андрієм Чередніченком, Алексом Молодиком та серійним підприємцем Пітером Коломійцем, колишнім співзасновником IT-компанії IdeaSoft. На початку 2024 року стартап залучив $500 000 від казахського венчурного фонду White Hill Capital за підтримки Світового банку. Загалом, інвестиції JobCannon зараз сягають близько $1 млн.

У пресслужбі JobCannon зазначили, що у своїй технології компанія використовує штучний інтелект для спрощення пошуку ідеальних кандидатів для компаній.

Додамо, нещодавно чесько-український стартап у сфері foodtech Choice закрив новий раунд інвестицій на суму 2,5 мільйона доларів і відкриває офіси у 4 нових країнах: Казахстан, Грузія, Угорщина та Румунія. Ключовий інвестор цього раунду виступила J&T Ventures, також до угоди долучилися Presto Ventures і Reflex Capital.