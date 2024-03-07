В Києві організують акселератор для розробників інноваційних рішень проблем, що виникли внаслідок обстрілів

У Києві ініціювали створення акселераційного проєкту "Стійке місто, який має на меті залучити талановитих інженерів, дизайнерів, містобудівників та інших творчих осіб до розробки передових технологічних рішень, які зміцнять житлову інфраструктуру Києва.

Про це повідомили у КМДА.

Програма передбачає розробку "Коефіцієнта Стійкості" для житлових будинків міста і проведення конкурсу на найкращі розробки в галузі "Смарт-систем енергомоніторингу і програмних рішень для енергетичного менеджменту".

Це включатиме аналітичні системи управління енергоспоживанням житлових комплексів, програмне забезпечення для аналізу даних енергоспоживання, інтерфейси для візуалізації даних енергомоніторингу, IoT-системи для збору інформації та алгоритми машинного навчання для прогнозування та оптимізації споживання енергії.

"Участь у City Resilience Accelerator – це шанс не лише змінити Київ, але й впровадити нові проєкти сталого та стійкого розвитку", – розповів Петро Оленич, керівник цифрової трансформації Києва.

Зазначається, що акселератор започатковують Київська міська адміністрація, Національний технічний університет України імені Ігоря Сікорського, Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation.

Конкурс відбудеться 26-27 червня 2024 року у форматі офлайн та онлайн, а перші три призові місця отримають гранти від організаторів.

Які проєкти можна подавати

Згідно з інформацією, яка розміщена на сайті, конкурсанти можуть подавати наступні проєкти:

Аналітичні системи енергетичного менеджменту житлових будівель/кварталів;

Програмні рішення для аналізу даних, отриманих від систем обліку енергії та інших джерел, що визначають стійкість житлових будівель/кварталів;

Системи/елементи систем Інтернету речей для забезпечення підключення та збору даних з різних джерел;

Інтерфейси для відображення результатів енергомоніторингу та систем енергетичного менеджменту житлових будівель/кварталів;

Алгоритми машинного навчання для прогнозування та оптимізації енергоспоживання житлових будівель/кварталів;

Інше (в контексті смарт-систем і програмних рішень енергомоніторингу та енергетичного менеджменту).

Зазначається, що перевага надаватиметься проєктам, технологічна готовність яких є на рівні від TRL 4 (технологія, перевірена в лабораторії, наявний лабораторний прототип) і вище, а також тим, які можливо запустити у виробництво.

Нагадаємо, 1 березня бельгійський підприємець Джером Лекланш спільно з засновником та керівним партнером AVentures Capital Андрієм Колодюком та за підтримки Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) запустили Seven Camp - акселераційну програму для стартапів в галузях AI, CyberSec, FinTech, IoT, Smart City, IT та Dual-Use (дрони, кібербезпека, зв’язок, hardware).

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