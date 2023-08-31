В Україні запустили акселератор для малого й середнього бізнесу: що передбачає програма

В Україні запустили національну акселераційну програму для мікро-, малого та середнього бізнесу "Власне", яка предбачає освітню, менторську та фінансову підтримку із загальним фондом у 4 мільйона гривень.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Як зазначається у повідомленні ПриватБанку, акселератор реалізовуватиме мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" за сприяння Міністерства цифрової трансформації та державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та самого ПриватБанку.

"Плануємо залучити до участі як початківців, так і досвідчених підприємців, які отримають потужну освітню та матеріальну базу для розвитку своєї справи. За результатами опитування українського бізнесу, понад 80% його представників хочуть впливати на відбудову повоєнної економіки. Наше завдання – підтримати цю амбіцію", — зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Зазначається, що освітня програма проекту обʼєднує більше 15 провідних спікерів та понад 200 менторів із різних сфер бізнесу. Знаннями та експертизою ділитимуться Євген Клопотенко, Анастасія Владичинська, Валерія Бородіна, Олена Залуська та інші.

Онлайн формат містить 10 освітніх модулів, що допоможуть підприємцям краще розібратися в питаннях: аналізу бізнес-моделі, маркетингової стратегії, залучення фінансування та експортної стратегії, побудови сервісної системи бізнесу, цифрової трансформації, розвитку продукту та інновацій.

"Акселераційна програма "Власне" об’єднає підприємців, які прагнуть удосконалити бізнес-ідеї, побудувати ефективну стратегію розвитку власної справи, залучити клієнтів та інвесторів. Впевнений, що проєкт надасть учасникам можливість досягти потужних бізнес-результатів та стати конкурентоспроможними не лише на українському, але й на міжнародному ринку", — зазначив директор "Офісу з розвитку підприємництва та експорту" Андрій Ремізов.

1000 учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання після кожного модуля, матимуть змогу перейти до наступного етапу програми — індивідуального менторського супроводу, який впроваджуватимуть центри підтримки підприємців "Дія.Бізнес". Ця менторська підтримка буде доступна у зручному для учасника форматі: як офлайн, так і онлайн.

Під час серії Pitch Days наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень кожен.

На основі рейтингу 10 найвдаліших проєктів матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста на головній події програми та залучити головний приз національного акселератора "Власне" — 800 тисяч гривень. Кошти можна буде направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.

Дізнатися деталі умов участі, а також подати заявку на участь у програмі як учасник або ментор можна на сайті vlasneua.com. Дедлайн подання заявок — 24 вересня. Старт програми визначено 4 жовтня, вона триватиме п'ять місяців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com