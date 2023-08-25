Підприємці з трьох областей зможуть отримати $3000 на розвиток бізнесу

60 малих і середніх підприємств зможуть пройти навчання та отримати фінансову допомогу для відновлення діяльності завдяки освітньо-грантовій програмі "Міцність".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни", - зазначив Федоров.

За його словами, у центрах Дія.Бізнес відбудуться освітні івенти з воркшопами, майстер-класами, лекціями та семінарами.

"Експерти допоможуть прокачати рівні з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо. Створите стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць", - підкреслив Федоров.

Він додав, що автори 20 найкращих стратегій отримають грант у $3000 на підтримку своєї справи.

Як долучитися до програми:

Офлайн у центрах підтримки підприємців Дія.Бізнес в Одесі та Кривому Розі;

Онлайн від центру Дія.Бізнес у Харкові.

Подати заявку на участь можна до 8 вересня за посиланням.

Нагадаємо, в Україні наразі приймаються заявки за трьома програмами грантів для бізнесу, оголошеними в липні-серпні Європейським союзом та урядом Німеччини через програму міжнародної співпраці EU4Business. Вони мають різні вимоги до підприємств та різне цільове призначення.

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