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Підприємці з трьох областей зможуть отримати $3000 на розвиток бізнесу
60 малих і середніх підприємств зможуть пройти навчання та отримати фінансову допомогу для відновлення діяльності завдяки освітньо-грантовій програмі "Міцність".
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни", - зазначив Федоров.
За його словами, у центрах Дія.Бізнес відбудуться освітні івенти з воркшопами, майстер-класами, лекціями та семінарами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Експерти допоможуть прокачати рівні з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо. Створите стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць", - підкреслив Федоров.
Він додав, що автори 20 найкращих стратегій отримають грант у $3000 на підтримку своєї справи.
Як долучитися до програми:
- Офлайн у центрах підтримки підприємців Дія.Бізнес в Одесі та Кривому Розі;
- Онлайн від центру Дія.Бізнес у Харкові.
Подати заявку на участь можна до 8 вересня за посиланням.
Нагадаємо, в Україні наразі приймаються заявки за трьома програмами грантів для бізнесу, оголошеними в липні-серпні Європейським союзом та урядом Німеччини через програму міжнародної співпраці EU4Business. Вони мають різні вимоги до підприємств та різне цільове призначення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com