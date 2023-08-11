В Україні запустили три програми грантів для бізнесу від ЄС та Німеччини: хто може податися та скільки отримати

В Україні наразі приймаються заявки за трьома програмами грантів для бізнесу, оголошеними в липні-серпні Європейським союзом та урядом Німеччини через програму міжнародної співпраці EU4Business. Вони мають різні вимоги до підприємств та різне цільове призначення.

Зокрема, через Український фонд стартапів буде надано 30 грантів сумою до 25 тисяч євро кожен і загальною сумою до 750 тисяч євро для малих та середніх підприємств зі штатом від 11 до 100 співробітників. Йдеться про компанії, які створюють продукти та послуги з інноваційною складовою та/або фокусом на розширення експорту.

Підприємство не повинно працювати на окупованих територіях, РФ, Білорусі та "інших країнах, включених до санкційних списків" і повинно мати річний дохід до 10 мільйонів євро. Список напрямів діяльності підприємств, які запрошуються до участі в конкурсі, доступний за посиланням. Заявки приймаються до 25 серпня.

Крім того, трьома етапами по 250 мікрогрантів кожний будуть видавати кошти на суму до 4 тисячі євро мікробізнесу у найбільш постраждалих від війни областях (Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській), на деокупованих територіях у шести областях, а згодом - і на усіх підконтрольних територіях України.

Прийом заявок першого етапу триватиме до 21 серпня, другого - з 22 серпня по 4 вересня, а третього - 5 по 18 вересня. Претендувати на гранти можуть бізнеси з кількістю працівників до дев'яти та річним доходом до 2 мільйонів євро, що не отримували грантів з лютого 2022 року та існували щонайменше за рік до того. Перелік видів діяльності такого мікробізнесу доступний за посиланням.

Крім цього, гранти на суму до 10 тисяч євро, або 400 тисяч у гривневому еквіваленті, зможуть отримати 50 малих підприємств, які постраждали від повномасштабного вторгнення та готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності.

Гроші потрібно буде використати протягом шести місяців для: збереження та створення нових робочих місць (виплата зарплати, не більше трьох працівників); закупівлі обладнання та сировини чи матеріалів; орендної плати за приміщення; лізингу обладнання; витрат на переміщення бізнесу; консультаційних послуг (включаючи маркетинг і розвиток бренду) та послуги сертифікації.

Подаватися можуть компанії, що існують щонайменше з кінця 2019 року і зареєстровані на підконтрольній Україні території, мають від 11 до 49 працівників, річний дохід до 10 мільйонів євро, не працюють на окупованих територіях, РФ, Білорусі та "інших країнах із санкційного списку". Перелік видів діяльності для потенційних заявників - за посиланням.

Прийом заявок триватиме до 25 серпня виключно через портал державних послуг "Дія". Відбір матиме два етапи. На першому етапі будуть вивірятися заявки на відповідність правилам. Другий етап – це інтерв'ю із представниками підприємства.

Нагадаємо також, що аж до 1 грудня триватиме прийом заявок на отримання грантів на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу від програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України". Їх планується видати близько 20, але обсяг значний - від 35 до 150 тисяч доларів кожен.