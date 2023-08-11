USAID надасть гранти на кадровий розвиток українського бізнесу: скільки та на що можна отримати

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" оголосила грантову програму, спрямовану на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу.

Як вказують в українському Міністерстві економіки, спільно з яким реалізується ініціатива, проект сприятиме швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки, забезпеченню безперервності і відновлення бізнесу та подальшому економічному відновленню країни.

"Підвищення кваліфікації працівників може надати нові можливості українцям, які залишаються в країні під час війни та шукають роботу, стати стимулом до поверння для тих, хто тимчасово покинув країну, а також допоможе підприємствам, які потребують кваліфікованих працівників, щоб збільшити виробничі потужності та бути конкурентоспроможними у світі", - йдеться в повідомленні.

На що можна отримати грант від USAID

Загальний обсяг фінансування грантової програми становить 2 мільйона доларів. Передбачається надання близько 20 грантів обсягом від 35 тисяч до 150 тисяч доларів. Подати заявку на отримання коштів можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.

Реалізація грантової програми сприятиме розвитку професійного навчання та підприємництва, пов’язаного з машинобудуванням, електротехнічним виробництвом, логістикою, виробництвом товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфери індустріального дизайну та індустрії моди, розвиток навичок для експорту, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції.

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року включно. Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з дедлайнами 28 серпня, 16 жовтня та, власне, 1 грудня. Питання щодо запиту можна надсилати на електронну адресу G[email protected] із зазначенням у темі листа "RFA-2023-037".

Орієнтовні ж заходи й активності, які можуть бути втілені за грантові кошти, включають, зокрема:

- допомогу в підвищенні кваліфікації, перенавчанні та працевлаштуванні працівників приватного й державного секторів, які втратили роботу внаслідок війни, людей, які хотіли б перейти в нову галузь чи адаптувати свої навички до нових умов ринку, включно з внутрішньо переміщеними особами;

- впровадження сертифікованих програм для навчання та перекваліфікації спільно із закладами професійно-технічної освіти та закладами вищої освіти для розвитку кадрового потенціалу виробничих та сервісних галузей економіки;

- надання консультацій для розвитку спроможності МСП щодо підвищення кадрового потенціалу та працевлаштування, включно з впровадженням програм навчання й менторства для тренерів, а також поведення галузевих заходів (тренінгів, хакатонів, мітапів та буткемпів), спрямованих на створення та збереження робочих місць в МСП;

- надання послуг з розвитку бізнесу стартапам, малим і середнім підприємствам, включно з бізнес-інкубацією, бізнес-акселерацією, програмами з розвитку інноваційних бізнесів, консультаціями, тренінгами тощо.

- впровадження національних програм з працевлаштування, необхідних для відбудови економіки країни та євроінтеграційного процесу, зокрема розробку та адвокацію змін до законодавства про працевлаштування, допомогу у створенні нових державних програм з перенавчання та працевлаштування, моніторинг та аналіз їхніх результатів, проведення досліджень щодо ринку праці;

- впровадження навчальних програм для швидкого перефокусування МСП на експорт або збільшення частки експорту в продажах МСП, зокрема розробку та реалізацію таких програм, оновлення експортних бізнес-моделей, на які вплинули збої у ланцюгах поставок, забезпечення кваліфікованою робочою силою для розвитку зовнішньої торгівлі.

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